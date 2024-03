Handball Rheinlandliga Männer 9./10.3.2024 Schafft die HSG Hunsrück in Römerwall ihr Meisterstück?

TuS Daun - HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler (Samstag, 19.30 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage: Sicherlich hat die Dauner Mannschaft am Samstagabend vor heimischer Kulisse etwas gutzumachen. Es war eine desolate Leistung, die die Mannschaft am vergangenen Wochenende in Koblenz ablieferte und die zurecht kritisiert wurde. Die Mannschaft verpasste damit die Chance, die Meisterschaft noch einmal spannend zu machen und rutschte durch die Niederlage auf Platz 3 in der Tabelle! Bad Ems auf Platz 2 und Daun haben ein ähnlich schweres Restprogramm und deshalb zählt für die Mannschaft von Trainer Thorsten Ringer nur der Sieg. „Die Mannschaft von Daniel Enke hat in dieser Saison sehr viel Pech gehabt. Viele verletzte Spieler (auch er selbst hat sich in der Hinrunde schwer verletzt), enge Heimspiele wo am Ende vielleicht das Glück gefehlt hat das eine oder andre mitzunehmen und nicht zuletzt das Hallenproblem. Der Tabellenplatz heißt aber nichts, denn die bisherigen Heimspiele zeigen, dass die Mannschaft durchaus mithalten kann. Auswärts sind sie allerdings schwächer einzuschätzen, das zeigt auch die Bilanz von keinem gewonnenen Auswärtsspiel. Wir hingegen können auf eine bis jetzt sehr gute Runde zurückschauen. Wäre da nicht das Spiel von letzter Woche gewesen, wo keiner meiner Spieler an seine Normalform herankam. Hier gilt es diese Woche darüber zu sprechen, um auch noch den Rest der Runde für uns positiv zu gestalten. Wir wollen unseren Zuschauern am Wochenende ein anderes Gesicht zeigen als letzte Woche in Koblenz und unsere Saisonübergreifende Heimbilanz von 16 gewonnenen Spielen ausbauen“, verspricht Dauns Coach Thorsten Ringer.