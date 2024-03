Handball Rheinlandliga Männer 9./10.3.2024 Bitburg auf dem Weg zu Platz vier-Heimsieg gegen Mülheim-Urmitz

Die Mannschaft von Trainer Sigi Garbe fand gut ins Spiel, führte schnell mit 4:1 (4.) und bauten die Führung bis 8:3 (9.) aus. Die Auszeit der Gäste beim 10:7 (17.) sorgte dann dafür, dass die Gäste sich bis auf zwei Tore zum 11:9 (20.) herankämpften, ehe sich Bitburg durch Treffer von Flo Enders und Jan Kaufmann auf 13:9 (21.) deutlicher absetzte. Doch so richtig zumachen konnten die Eifelaner den Sack noch nicht. Die Gäste waren beim 13:11 wieder in Schlagdistanz, glichen beim 15:15 (29.) aus und jetzt nahm Garbe die Auszeit. Mit einem leistungsgerechten Remis ging es dann in die Pause.