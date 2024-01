Handball Rheinlandliga Männer 20./21.1.2024 Bitburg triumphiert knapp im Duell gegen HSG Kastellaun/Simmern

Schon früh zwangen die Dauner ihren Gastgeber, die HSG Römerwall, die personell arg gebeutelt ist, zur Auszeit. Drei Treffer in Folge von Jannis Willems zur 0:3 Führung sorgten für die Auszeit in der 7. Minute! Daun zeigte sich wenig beeindruckt, baute die Führung kontinuierlich aus, zog über 3:9 (22.) der unerwartet klaren Pausenführung zum 7:16 entgegen. Gut kam das Eifel-Team auch in die zweite Spielhälfte, legte gleich drei Tore zum 7:19 (36.) nach und verteidigte jetzt die klare Führung über 11:23 (43.) souverän und routiniert. Nie war der Dauner Auswärtserfolg in Gefahr und so feierte die Mannschaft von Trainer Thorsten Ringer am Ende den klaren, in dieser Höhe nicht zu erwartenden Auswärtserfolg. „Das war schon einfacher, als ich gedacht hatte! Ohne Tim Binnes und einige Leistungsträger mussten die Gastgeber auflaufen. Letztlich hätten wir noch deutlicher gewinnen müssen und das bleibt die einzige Kritik an meiner Mannschaft, die sich 22 Fehlwürfe leistete, davon allein 15 völlig freie Chancen! Vieles konnte wir heute ausprobieren, spielten wechselnd eine 6:0 oder 5:1 Deckung und alle Spieler hatten ihre Spielanteile. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung will ich Jannis Willems nicht nur wegen seiner 12 Tore hervorheben. Mit 10 Assists hatte er wesentlichen Anteil an diesem Erfolg. Beide Torhüter bei uns überzeugten: so hielt Basibüyük in den ersten 40 Minuten 15 Bälle und Rode in den letzten 10 Minuten gleich 8 Bälle“, lobte Dauns Trainer Thorsten Ringer.