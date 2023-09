2. Spieltag Rheinlandiga Frauen deutlicher Auswärtssieg für Trierer Miezen in Daun

„Wir sind glücklich über unseren zweiten Sieg, der aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung zustande kam. Allerdings haben wir den längerfristigen Ausfall von Luisa Fuchs aufgrund einer Schulterverletzung zu beklagen. Aggressiv haben wir gedeckt und in der Abwehr gut verdichtet. Aus der kompakten Abwehr, hinter der zwei starke Torfrauen mit Alexa Chorus und Christiane Skiepko den starken Rückhalt bildeten, kamen wir viel besser in unser Tempospiel, schossen allerdings zu viele Fahrkarten, machten aber im gebundenen Spiel wenige Fehle. Gegen die 6:0 Deckung der Daunerinnen und auch mit der Manndeckung in den letzten Minuten gegen Luana Bingen kamen wir gut zurecht und gehen mit einem guten Gefühl in die nächsten Spielen“, freue sich MJC Coach Fabian Schreiner.