kehrt Daun in die Erfolgsspur zurück wer läuft für Bitburg in Bad Ems aus - Hunsrück HSG in Welling gefordert

Ausgangslage: Im Heimspiel am vergangenen Wochenende lief das Team des TV Bitburg fast vollzählig auf und stellte unter Beweis, welche Qualität immer noch vorhanden ist. Doch bereits kurz nach Spielende tauchte die bange Frage bei den Eifelanern auf, welches Team an diesem Wochenende die Auswärtsfahrt in die Kurstadt antreten wird. Bislang zeigte die Mannschaft personell ihre zwei Gesichter, zum einen zu Hause, zum anderen in fremden Hallen. Ihre drei Heimspiele gewannen die Eifelaner mit genügend personellen Alternativen, in den vier bisherigen Auswärtsspielen setzte es vier Niederlagen, da hier aus den verschiedensten Gründen wichtige Stammspieler fehlen. So wird auch jetzt entscheidend sein, welche Mannschaft das Trainergespann Marc Hagemann und Sigi Garbe aufbieten können. Bad Ems, derzeit auf Platz 3 der Tabelle gewann seine drei Heimspiele auf der Silberau und musste sich bislang nur auswärts in Daun und ersatzgeschwächt beim Saisonstart in Kastellaun/Simmern geschlagen geben.