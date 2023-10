Dauner Handball haben spielfrei Bitburg bei dem sieglosen HSV Rhein-Nette vor Pflichtsieg - Hunsrück HSG muss zur ungewohnten Stunde ran

Ausgangslage: In Daun kassierte Mülheim-Urmitz die bislang einzige Saisonniederlage. Zur frühen Stunde muss die bislang ungeschlagene HSG Hunsrück in Urmitz ran. Zu ungewohnten Stunde tritt die HSG mit Trainer Dejan Dobardzijev in Urmitz an. Früh aufstehen ist am Sonntagmorgen für die Hunsrücker angesagt, die schon im Vorfeld mit der Vorbereitung beginnen müssen: „Einige Jungs werden am Samstag aufs Oktoberfest gehen und da wird es wichtig sein, nicht so spät nach Hause zu kommen“, hat Dobardzijev bereits mit seinen Jungs geklärt.