Bitburg darf keine Ansprüche stellen erneute Niederlage für die Eifelaner

Der Traum vom Gewinn der Meisterschaft sollte nach der Auswärtsniederlage in Andernach für Bitburg vorerst ausgeträumt sein. Erneut musste der TV Bitburg auswärts auf wichtige Stammspieler und den in Urlaub befindlichen Trainer Sigi Garbe verzichten. So fehlten neben L. Hertz, Enders, Stelmach und Legenhausen wichtige Leistungsträger. Die Gastgeber legten von Beginn an vor, führten über 4:2 (4.) bis zum 7:6 (11.), ehe die Eifelaner besser ins Spiel fanden und erstmals beim 9:10 (16.) die Führung übernahmen. Bis 11:14 (24.) baute das von Marc Hagemann betreute Team jetzt den Vorsprung aus, den die Mannschaft aber bis zur Pause fast wieder hergab (14:15). Allerdings verteidigten die Gäste nach dem Wechsel eine zwei bis drei Tore Vorsprung, legten erstmals beim 18:22 (41.) die vier Tore Führung vor und zwangen die Gastgeber zur Auszeit. In den Folgeminuten hielten die Eifelaner ihren drei bis vier Tore Führung, doch den Sack konnte die Mannschaft nie zumachen. Immer wieder kam die aufopferungsvoll kämpfende Gastgebermannschaft heran, verkürzte immer wieder bis auf ein Tor, ehe in der 51. Minute der erste Ausgleich zum 29:29 gelang. Nach dem 30:30 gelang es den konditionell stärker wirkenden Gastgebern, sich mit drei Treffern in Folge auf 33:30 (55.) spielentscheidend abzusetzen. Bei den Gästen reichte die Routine allein nicht mehr aus, das Spiel noch einmal zu drehen. „Es war ein ausgeglichen geführtes Spiel, in dem wir mit Lucas Freimuth vom Gegner der wir nie aus dem Spiel nehmen konnten. Zur Pause hätten wir eigentlich mit fünf Toren führen müssen. Nach dem Wechsel kamen wir gut aus der Kabine, standen in der Abwehr gut und hatten das Spiel über die schnelle Mitte und die zweite Welle bis zur 45. Minute gut im Griff. Absolut unnötige Zeitstrafen gegen uns sorgten dann für den Bruch in unserem Spiel. Wir verloren die Bälle bei den Anspielen an den Kreis und haben das Spiel so aus der Hand gegeben. Eine vermeidbare Niederlage, bei der wir in den letzten 20 Minuten Pascal Wolff wegen akuter Rückenproblemen schonen mussten. Die Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben, müssen kleinere Brötchen backen. Das Thema Meisterschaft ist kein Thema in der Mannschaft, da wir es nicht schaffen, zumindest einmal die Woche zu trainieren und wenn, dann mit schlechter Trainingsbeteiligung. So können wir einfach keine Ansprüche stellen“, findet TVB Co-Trainer Hagemann.