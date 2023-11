nächstes Auswärtsspiel für Bitburg Hunsrück HSG Favorit im Heimspiel - Kastellaun/Simmern II prüft Welling - Daun beim Tabellenletzten

HSG Kastellaun/Simmern II – TV Welling (Samstag, 20 Uhr, IGS Kastellaun)

Ausgangslage: Vom Papier her geht die Favoritenrolle an die Gastgeber! Das Team von Trainer Korab Mulliqi erwartet den TV Welling, der mit 5:9 Punkten in der Abstiegszone unterwegs ist. Während die Hunsrücker in eigener Halle noch ungeschlagen sind, kommt Welling erst zu zwei Auswärtsspielen in dieser Saison, bei vier Heimspielen. Und in fremden Hallen steht Welling derzeit noch ohne Zählbares dar. Das soll sich auch am Wochenende nach den Vorstellung von Mulliqi nicht ändern, doch er warnt, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Personal: Leon Kaltenmorgen (Fußverletzung) und Max Wetstein (krank) fehlen zwei wichtige Spieler, dafür hilft Florian Stein aus dem RPS Liga Kader im Tor aus.