Kastellaun/Simmern II mit erneutem Punktgewinn erster Auswärtserfolg für den TV Bitburg, Hunsrücker Jungs weiter mit weißer Weste

„Same procedure as every time?“. Diese Frage lässt sich das Spiel der Bitburger auswärts beantworten! Im siebten Auswärtsspiel der Saison kommt das Team des Trainergespanns Sigi Garbe und Marc Hagemann zum ersten Sieg und beendet damit eine Serie! Gerade mal einen Auswechselspieler hatten die Bitburger im Auswärtsspiel in Mülheim-Kärlich, zauberten zur Überraschung mit Alex Kuhfeld den Rückkehrer von der HSG Mertesdorf/Ruwertal aus dem Hut, mussten aber erneut auf eine Vielzahl ihrer eigentlichen Stammformation verzichten. Die junge Gastgebermannschaft legte von Beginn an ein hohes Tempo vor, führte 3:1 (6.) und verteidigte in der Folge eine zwei bis vier Tore Führung über 9:6 (16.) und 14:10 (27.) ab, Bitburg nahm die Auszeit und jetzt verkürzten die Eifelaner bis zur Pause auf 14:12. Die Anfangsminuten der zweiten Hälfte gehörten den Eifelanern, die beim 17:18 (41.) dabei waren, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Die spannende Schlussphase war eingeläutet, in die Führungen hin und her wechselten. So lagen die Gastgeber in der 50. Minute mit 22:21 vorne, Bitburg erkämpfte sich die Führung mit zwei Toren in Folge zurück und über 22:23 (53.) erkämpften sich die Gäste die ein Tore- Führung, die bis 26:27 in der 59. Minute verteidigt wurde. Tom Schackmann machte dann mit seinem Treffer 48 Sekunden vor dem Ende das Bitburger Glück perfekt und sicherte seinem Team den ersten Auswärtserfolg. „Trotz des schmalen Kaders endlich der erste Auswärtserfolg! Das ist der zweiten Hälfte zu verdanken, in der wir den Mittelblock umstellten und uns die Gastgeber mit der doppelten Manndeckung gegen Paschi Wolff und Jojo Schellen in den Schlussminuten entgegenkamen. So hatten wir viel Platz, den wir im eins gegen eins auch nutzten. Zudem zeigte Andre Legenhausen in den Schlussminuten einige tolle Paraden und am Ende stand ein verdienter Auswärtserfolg auf der Anzeigetafel. Jetzt freuen wir uns auf das anstehende Heimspiel am Freitag“, sagte Garbe.