schweres Auswärtsspiel für Ringer Team kann Daun die weiße Weste auch in Andernach verteidigen?

Ausgangslage: Die Niederlage der Bitburger Jungs in Rhein-Nette am vergangenen Wochenende sollte Warnung genug für das Team von Dauns Trainer Thorsten Ringer sein. Nach einem torreichen Spiel setzte sich der Rheinvertreter gegen die Eifelaner verdient durch, beendete damit alle Spekulationen um einen möglichen Titelgewinn der Bitburger, die künftig kleinere Brötchen backen müssen. Ausschlaggebend für den Sieg des HSV war eine aggressive Abwehr und eine disziplinierte Angriffsleistung. Besonders über die Rückraumpositionen gelang es den Gastgebern immer wieder, sich freie Lücken zu erarbeiten und diese Chancen in Tore zu verwandeln. Wurde in den Spielen zuvor noch zu früh abgeschlossen, gelang es der Mannschaft an diesem Abend ein bis zwei Pässe weiterzuspielen, um den freien Mitspieler zu finden. Neben Lucas Freimuth auf Seite des HSV stellte sich auch Julian Wansorra als Ass im Ärmel heraus, der erst vor kurzem mit einem Zweitspielrecht für seinen alten Verein ausgestattet wurde und sich hervorragend ins Spiel der HSV einbringen konnte. „Wir haben uns im Gegensatz zu den vorherigen Spielen nicht von einem Rückstand beirren lassen und an uns geglaubt. Neben Lucas Freimuth möchte ich auch Julian Wansorra hervorheben, der regulär für den TSV Wieblingen in der Badenliga aufläuft und uns heute glücklicherweise unterstützen konnte. Er hat Freiräume geschaffen, von denen die Nebenleute profitierten. Im Großen und Ganzen war es aber ein Sieg der kompletten Mannschaft“, so HSV Coach Thomas Heiden. „Im Vorfeld hatte ich versucht, mit Gäste Trainer Thomas Haiden einen Ausweichtermin zu finden, da das Spiel mitten in die Herbstferien fällt. Zu dem Zeitpunkt ging ich noch davon aus, dass bei uns fünf Spieler nicht mit zum Auswärtsspiel nach Andernach reisen können. Diese Situation hat sich ein wenig verbessert, ein Spieler muss jetzt doch erst nächste Woche arbeitsbedingt in die USA, zwei weitere Spieler haben ihren Urlaub verschieben müssen und so reisen wir doch fast komplett an. Allerdings gestaltet sich das Training und somit die Vorbereitung aufs Auswärtsspiel schwierig. Das liegt nicht nur an der Tatsache das der eine oder andere Spieler angeschlagen ist, sondern auch an der Hallensituation. Zurzeit findet in Daun eine C - Trainer Ausbildung statt und so können wir nicht wie gewohnt am Freitag das Abschlusstraining machen. Im Moment versuchen wir einen Ausweichtermin zu finden wo möglichst viele Spieler an der Einheit teilnehmen können“, verrät Dauns Trainer Thorsten Ringer.