Bitburg bereits am Freitagabend zuhause gegen Koblenz Daun erwartet mit Bendorf schweres Heimspiel - Hunsrücker Männer Favorit in Andernach

TV Bitburg – HC Koblenz (Freitag, 20 Uhr, Willibrord Gymnasium)

Ausgangslage: Aufatmen im Bitburger Lager nach dem ersten Auswärtssieg der Saison und bereits am Freitagabend trifft das Eifelteam mit seinem Trainergespann Marc Hagemann und Sigi Garbe auf den HC Koblenz, der derzeit Platz 10 der Tabelle mit 5:11 belegt und aufpassen muss, nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Zuhause zeigt das Eifel-Team bekanntlich ein anderes Gesicht, überzeugte zuletzt auch mit dem Heimspielerfolg über das Spitzenteam aus Daun und will sich mit einem Sieg weiter Richtung gesichertes Mittelfeld orientieren.

Personal: Ähnlich wie im Heimspiel gegen Daun kann das Bitburger Trainergespann mit einem kompletten Kader planen. Lediglich Torwart Stefan Frisch fehlt aus beruflichen Gründen, dafür rückt ein Keeper aus der zweiten Mannschaft nach.

Prognose: „Es ist alles angerichtet für einen schönen Handballabend in Bitburg! Wir wollen mit einem Sieg weiter unsere Heimbilanz verbessern und sind Favorit. Nicht ganz klar ist uns, weshalb die Gäste aus Koblenz diese Saison so schwächeln. Doch wir werden die Mannschaft deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen, wollen unseren Zuschauern ein gutes Handballspiel zeigen“, verspricht TVB Coach Sigi Garbe.

TuS Daun – TS Bendorf (Samstag, 19.30 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage: Vom Papier her kommt der TuS Daun um die Favoritenrolle nicht herum. Das Team von Trainer Thorsten Ringer spielt bislang eine gute Saison, hat lediglich den „Ausrutscher“ in Bitburg zu beklagen und liegt mit 14:2 Punkten auf einem guten zweiten Tabellenplatz. Die Gäste aus Bendorf konnte am vergangenen Wochenende den HSV Rhein-Nette überraschend deutlich mit 33:26 in die Schranken verweisen. Dabei überzeugten im Team von Gästetrainer Lucas Litzmann vor allem Lars Pitzen (14) und Tom Ramb (4) sowie Jonas Kaltenbach (4). Ihnen dürfte das Hauptaugenmerk der Dauner Deckung gelten.

Personal:

Prognose: