Spitzenspiel in Daun Daun erwartet Bad Ems zum Spitzenspiel - Bitburg Favorit beim punktlosen Aufsteiger

Ausgangslage: Das Spitzenspiel des kommenden Wochenendes steigt am Samstagnachmittag in der Wehrbüschhalle. Die bislang noch verlustpunktfreie Mannschaft von Gastgebertrainer Thorsten Ringer erwartet als Tabellenzweiter den Verfolger aus Bad Ems, der sich lediglich im Auftaktspiel, allerdings ersatzgeschwächt, bei der HSG Kastellaun/Simmern II geschlagen geben musste. Für die Eifelaner beginnen jetzt die „Wochen der Wahrheit“, in der sich zeigen wird, wohin die Reise für den TuS in dieser Saison gehen kann. Auf jeden Fall will man weiter alles daransetzen, um die weiße Weste auch gegen Bad Ems zu verteidigen. „Nach unserm letzten Meisterschaftsspiel zu Hause (07.10. gegen Handball Mühlheim Urmitz II) konnten wir unser Pokalspiel (3.Runde HVR Pokal) gegen den TV Welling für uns entscheiden und aus Andernach, wo der Gegner HSV Rhein Nette hieß, konnten wir die Punkte mit in die Vulkaneifel nehmen. Jetzt erwarten wir am Wochenende, zu ungewohnter Uhrzeit den TV Bad Ems. Unser Gegner kommt aus einer 3-wöchigen Handballpause (letztes Spiel 8.10.) und steht mit 6:2 Punkten auf Platz 3 der Tabelle. Vom Papier her also mit Bad Ems (Platz 3) und uns (Platz 2) ein sogenanntes Topspiel bzw. Spitzenspiel. Es wird der nächste Prüfstand unseres Leistungsniveaus, da der TV Bad Ems seit Jahren zu den Mannschaften gehört, der die Plätze im oberen Tabellendrittel belegt“, glaubt TuS Trainer Thorsten Ringer.