Rheinlandliga Männer 28./29.10.23 Daun wahrt auch gegen Bad Ems die weiße Weste

Im Spitzenspiel traf das Dauner Team auf die Gäste aus Bad Ems! Von Beginn an lieferten sich beide Teams ein Kopf an Kopf Rennen, bei dem die Dauner nach dem 2:3 (5.) mit zwei Treffern in Folge durch Jannis Willems die Führung übernahmen und diese beim 6:7 (15.) und 8:9 (18.) nochmals den Gästen überlassen mussten. Die erste zwei Tore Führung gelang den Eifelanern erstmals beim 15:13 (27.), zur Pause stand die knappe 16:15 Führung an der Anzeigetafel. Die Begegnung blieb auch nach dem Wechsel völlig ausgeglichen, wieder wechselten die Führungen hin und her! Nach dem 18:17 (36.) trafen die Gäste zweimal in Folge, führten 18:19 und verteidigten jetzt ihren Vorsprung bis zum 22:23 (48.). Doch dann schwanden die Kräfte der Gäste und Daun bestrafte dies mit ihrem guten Abwehrspiel und den jetzt entscheidenden Treffern. Mit fünf Toren in Folge schwenkten die Eifelaner auf die Siegerstrasse ein, nahmen beim 27:25 (56.) nochmals die Auszeit und Matthis Otto machte dann mit seinem Treffern zum 28:25 (57.) den Deckel drauf. Daun wahrt so die weiße Weste, liegt jetzt nach fünf Spielen mit 10:0 Punkten mit der Hunsrück HSG an der Tabellenspitze und kann jetzt mit viel Selbstvertrauen ins Eifelderby am kommenden Wochenende nach Bitburg fahren. „Eine richtig gute Mannschaft aus Bad Ems, die uns heute alles abverlangt hat. Die Mannschaften ähneln sich von der Spielanlage, suchen vor allem die spielerischen Lösungen und das Spiel eins gegen eins und so sahen die rund 200 Zuschauer ein richtig gut strukturiertes Spiel, das am Ende um eine Paar Tore zu hoch für uns ausging. In der ersten Hälfte bekamen wir in der Deckung wenig Zugriff auf Niklas Waldgenbach und den Nachwuchsspieler Oliver Noll. Auf unserer Seite überzeugte vor allem am Anfang Jannis Willems, der wichtige Tore für uns erzielte. Doch im Deckungsverband riefen wir im Mittelblock und auf den Halbpositionen heute nicht unsere gewohnte Leistung ab, zudem hatten wir im ersten Spielabschnitt keine Torhüterleistung. Das änderte sich nach dem Wechsel als Marc Mayer in de Kasten kam, da die erste Hälfte im Torhüterduell klar an Gästekeeper Thorsten Schaust ging. Im Deckungsverband spielte jetzt Luca Willems gegen Waldgenbach und bekam ihn in den Griff. Zudem waren wir nach dem Wechsel im Rückraum gefährlicher, erzielten wichtige Treffer durch Ruslan Podriezov und Matthis Otto. Bad Ems, dass bis zur 50. Minute mit der fast gleichen Sieben durchspielte, baute dann ab. Nach dem 22:23 waren die Körner weg und der Qualtiätsverlust war nach den Wechseln deutlich erkennbar. Bis dahin hätte ich das Remis unterschrieben, doch die letzten 10 Minuten gehörten uns. Maurice Rode fischte einige wichtige Bälle weg und wir nutzten nach den „Steels“ in der Deckung unser Chancen konsequent. Heute hat man wieder gesehen, dass bei uns eine gute Truppe gewachsen ist. Die Schiedsrichterleistung von Hemmes/Niesen zog sich wie ein roter Faden durchs Spiel. Sie warteten lange mit der Entscheidung und zogen ihre Linie bis zum Schluss durch. Jetzt freuen wir uns auf das nächste Spiel in Bitburg“, so der sportliche Leiter des Tus Daun, Markus Willems.