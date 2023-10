Derbys prägen den Spieltag Eifelderby steigt im Spiel Bitburg gegen Daun, Hunsrückderby in Kleinich zwischen Hunsrück HSG und Kastellaun/Simmern II

Ausgangslage: Mit Spannung wird das Eifel-Derby in Bitburg erwartet. Dort will die bislang verlustpunktfreie Mannschaft aus Daun weiter in der Erfolgsspur bleiben und mit einem Sieg ganz oben mitspielen. Bitburg legte bislang einen durchwachsenen Start hin, zollt mittlerweile der Tatsache Tribut, dass die Mannschaft seit Monaten ohne regelmäßiges Training die Spiele bestreitet. Allein die Tatsache, dass ein Großteil der Gastgeber bereits höherklassig gespielt hat, reicht nicht mehr aus. Am Ende entscheidet nicht nur die Erfahrung, sondern auch die physische Verfassung der Spieler und die spricht derzeit für die Gäste. „Wir freuen uns auf dieses Spiel. In den letzten Jahren waren es immer wieder spannende und interessante Spiele gegen Daun und wir hoffen, dass das auch am Samstag so sein wird“, hofft Bitburgs Trainer Marc Hagemann. „Der TV Bitburg steht nach der Niederlage in Remagen auf einem aus ihrer Sicht enttäuschenden 9. Tabellenplatz und läuft weiterhin den eigenen Ansprüchen in der Liga hinterher. Allerdings sagt das nichts über ihre tatsächliche Stärke aus. Hier sind die personellen Probleme, die das Trainergespann jedes Wochenende erneut auf die Probe stellen bestimmt ein großer Faktor. An erste Stelle steht hier für mich Florian Enders der erst zwei von sechs Spielen mit an Bord war. Er nimmt normalerweise im Spiel der Gäste die Schlüsselrolle ein und fungiert nicht nur als Spielmacher, sondern ist immer auch selbst als Torschütze gefährlich. Spielt er, gilt es seine Kreise einzuengen, ohne jedoch das Augenmerk auf die stark besetzten anderen Positionen zu verlieren“, weiß Gästetrainer Thorsten Ringer.