Rheinlandliga Männer 4./5.11.23 Bitburg gewinnt das Eifelderby

Nach dem bisherigen Saisonverlauf überrascht der Bitburger Sieg gegen die bislang verlustpunktfreie Dauner Mannschaft. Wie von Dauner Seite erwartet und von Bitburger Seite erhofft, liefen die Gastgeber zu Beginn des Spiels fast in Bestbesetzung auf, es fehlte Martin Guldenkirch krankheitsbedingt und Routinier Flo Enders konnte erst Mitte der ersten Hälfte in die Halle kommen, wurde zum Dreh- und Angelpunkt für die Gastgeber. Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Gastgeber in den Anfangsminuten einiges an Chancen liegen ließen, während die Gäste sich dank einer robusten und aggressiven Abwehr erstmals beim 4:8 (10.) deutlicher absetzten und so Gastgebercoach Marc Hagemann zur Auszeit zwangen. Bis zu diesem Zeitpunkt ging das Torhüterduell klar zugunsten der Gäste aus, die in Muhammed Basibüyük einen stark haltenden Keeper hatten, bei Bitburg Stefan Frisch im Kasten kein Land sah. Folgerichtig wechselte Hagemann die Torhüter, brachte Andre Legenhausen, der sich mit zunehmender Spieldauer steigerte und letztlich mit zum Matchwinner für sein Team wurde. Auf Bitburger Seite überzeugte Jojo Schellen aus dem Rückraum, ging auf die Nahtstellen und sorgte zusammen mit Patrick Walerius für den 9:9 Ausgleich (17.). Bis 12:12 verlief das Spiel weiterhin ausgeglichen, dann bestrafte Daun die Nachlässigkeiten der Gastgeber, die sich leichte Fehler leisteten, legte durch Bassi Präder zwei Treffer in Folge zur 12:14 Führung (23.) nach. Mit der Einwechslung von Flo Enders in der 25. Minute kehrte die nötige Sicherheit ins Bitburger Angriffsspiel ein, das mit Jojo Schellen in der ersten Hälfte seinen torgefährlichsten Angreifer mit fünf Toren hatte. Auf Dauner Seite überzeugte ein klug das Angriffssiel lenkender Jannis Willems und ein treffsichere Mathis Otto, der ebenfalls zu fünf Toren kam. Zur Pause stand ein leistungsgerechtes Remis auf der Anzeigetafel! Bitburg kam mit einer anderen Körpersprache aus der Kabine, zwang die Gäste mit ihrer jetzt aggressiv und beweglich arbeitenden Abwehr zu einigen Ballverlusten, zog aber daraus keine weiteren Nutzen. So wechselten die Führungen hin und her, keiner Mannschaft gelang es zunächst sich mit mehr als einem Tor abzusetzen. In der 38. Minute wechselte Dauns Trainer Thorsten Ringer die Torhüter, brachte jetzt Maurice Rode, das Spiel aber verlief weiter völlig offen, mit einer ständigen Bitburger Führung ab dem 23:22 (40.). Die Vorentscheidung fiel, als die Gäste in Unterzahl spielen musste, sich gegen die jetzt mit zwei Kreisläufern und einlaufenden Außen operierenden Gastgeber schwertaten und sich Bitburg so auf 30:27 absetzte (51). Ringer nahm nochmals die Auszeit. Daun scheiterte in dieser Phase gleich zweimal völlig frei an Legenhausen und die Bitburger Abwehr hatte sich jetzt wesentlich besser auf die Dauner Übergänge und Spielzüge eingestellt. In den Schlussminuten sorgte Paschi Wolff mit seinen Treffern aus dem Rückraum dann für die endgültige Entscheidung, als er mit zwei Treffern in Folge die 32:28 Führung (55.) erzielte und den Sack damit vorzeitig zumachte. Am Ende ein verdienter Gastgebererfolg bei dem zu sehen war, was die Mannschaft leisten kann, wenn sie vollzählig auf der Platte „aufschlägt“. „Es waren letztlich einige Faktoren für unseren Sieg entscheidend. Zum einen machte sich unsere Abwehrumstellung bemerkbar, zum anderen brachte Flo Endes die nötige Ruhe in unser Spiel und am Ende ging das Torhüterduell in der zweiten Hälfte klar zu unseren Gunsten aus“, fand auch Sigi Garbe. „Für uns ist die Niederlage kein Beinbruch. Man hat heute gesehen, welche Qualität Bitburg hat, wenn die Mannschaft vollzählig ist. Hier werden noch einige andere Mannschaften verlieren. Am Ende hat Bitburg den Sieg den Ticken mehr gewollt als meine Mannschaft“, meinte Dauns Trainer Thorsten Ringer.