heimische Teams müssen Farbe bekennen Bitburg muss Pflichtsieg einfahren - Hunsrück in Bendorf in der Favoritenrolle - Daun erwartet hochmotivierte Gäste aus Mülheim-Urmitz

TuS Daun – Handball Mülheim-Urmitz II (Samstag, 19.30 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage: Das Spitzenspiel des kommenden Spieltages steigt am Samstagabend in der Wehrbüschhalle in Daun. Dort treffen die beiden bislang verlustpunktfreien Teams aus der Eifel und die RPS Oberligareserve aus Mülheim-Urmitz aufeinander. „Nach dem zweiten Saisonspiel, stand für uns noch die 2. Pokalrunde gegen den HSC Schweich auf dem Programm. Das Spiel konnten wir für uns entscheiden und stehen somit in der 3. Pokalrunde wo wir am Dienstag, der 10.10.2023 um 20:30 Uhr in der Wehrbüschhalle auf den TV Welling treffen. Davor heißt es aber erstmal Heimspiel Nummer 2, gegen die Handball Mülheim-Urmitz II. Da wir am vergangen Wochenende Spielfrei hatten konnten einige Spieler ein paar kleinere Wehwehchen auskurieren und so werden wir uns diese Woche in zwei Trainingseinheiten gezielt auf unseren Gegner vorbereiten“, erklärt TuS Trainer Thorsten Ringer.

Personal: Diese Woche kehren Igor Rahn, Thinh Hong Tran und Luca Willems wieder ins Training zurück und somit steht am Wochenende der komplette Kader zur Verfügung.

Prognose: „Noch gut kann ich mich an letzte Saison erinnern, in der wir sehr glücklich mit 35:34, unser Heimspiel für uns entscheiden konnten. Das Gesicht der Handball Mülheim-Urmitz II hat sich im Vergleich zur letzten Saison etwas verändert. Mit Rechtsaußen Markus Häring spielt ein erfahrener Spieler jetzt in der 1. Mannschaft und Spielführer Mike Schäfer hat sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt die ganze Saison aus. Eine weitere große Veränderung fand im Trainerbereich statt, hier konnte mit Hansi Schmitt ein erfahrener Trainer gewonnen werden. Ich erwarte am Samstag einen hochmotivierten Gegner in der Wehrbüschhalle, der mit 6:0 Punkten und somit Platz 2 in der Rheinlandliga anreist. Für uns heißt es daher in der Abwehr hellwach und schnell auf den Beinen zu sein. Das Umschaltspiel von Angriff auf Abwehr muss stimmen und jeder muss blitzschnell reagieren. Sonst hat die Handball Mülheim-Urmitz II mit ihren jungen Leuten und dem schnellen Spiel nach vorne die Chance zu einfachen Toren zu kommen. Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen und konzentriert zur Sache gehen“, versichert der Dauner Coach.