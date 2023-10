Rheinlandliga Männer Hunsrück HSG zieht souverän die Kreise - Bitburg mit erhofftem Heimsieg

Erwartungsgemäß setzt sich die Hunsrück HSG in Bendorf durch, doch so ganz zufrieden war Gästetrainer Dejan Dobardzijev heute mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht! Dabei gelang den Hunsrückern ein guter Start über 1:4 (6.) und 4:10 (15.). Erst nach dem 12:7 (26.) wurde es bis zur Pause zum 13:22 deutlich. Ausgeglichener dann die zweiten Hälfte, die letztlich mit einem 15:14 für die Gastgeber endete. Doch der Sieg des Favoriten war in keiner Phase des Spiels gefährdet. Die Mannschaft setzte sich nach dem 21:26 (41.) mit drei Treffern zum 21:29 (44.) ab und nur die Höhe des Gästesieges blieb fraglich. „Teilweise war ich heute nicht zufrieden. Vor allem die Abwehr ließ zu viele Gegentore zu! Am Ende aber bleibt die Zufriedenheit mit den gewonnen zwei Punkten und das zählt am Ende! Die Mannschaft war von Beginn an hochmotiviert, wir wollten unbedingt die Punkte und das gelang! Die erste Hälfte war in Ordnung, die zweite Hälfte hatte einfach zu viele technische Fehler, doch am Ende bleibt die gute Stimmung nach dem Sieg“, freut sich Dobardzijev.