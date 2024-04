Rheinlandliga Männer Saison 24/25 Torwart mit Oberliga-Erfahrung komplettiert Kader der HSG Wittlich in der Rheinlandliga Männer

Der Kader ist komplett, die Rheinlandliga kann kommen: Nur wenige Wochen nach der Meisterschaft in der Verbandsliga hat Aufsteiger HSG Wittlich den nächsten und auch letzten Neuzugang präsentiert. Vom Rheinlandligisten TV Bitburg kommt Torwart Björn Boinski zur HSG. Der 28-jährige Rheinländer spielte zuvor unter anderem in der Oberliga für den HV Vallendar sowie die Rheinlandligisten Urmitz und Bendorf, ausgebildet wurde er in der Jugend der HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim.

Vor etwas mehr als zwei Jahren führte Björn Boinski sein Job im IT-Haus in Föhren in die Region. Er schloss sich der HSG Mertesdorf/Ruwertal an. Als die Ruwertaler die Mannschaft Ende 2023 aus der Verbandsliga zurückzogen, wechselte er zum TV Bitburg. Aber schon frühzeitig war durch den Kontakt von HSG-Vorstandsmitglied Michael Bollig und Spielertrainer Nico Weber klar, dass der Zwei-Meter-Mann die Wittlicher verstärken würde. „Wir hatten schon vor zwei Jahren gesprochen, damals hat es noch nicht geklappt. Umso besser, dass wir uns nun sehr schnell einig geworden sind“, sagt Bollig.

Björn Boinski sagte der HSG schon für die kommende Saison zu, bevor der Aufstieg durch den Sieg im entscheidenden Spiel in Igel feststand. „In der Rheinlandliga zu spielen, ist natürlich eine besondere Motivation. Auch wenn wir Aufsteiger sind, denke ich, dass wir uns mit dieser Mannschaft im Mittelfeld etablieren werden“, sagt Boinski, der aus Braubach bei Lahnstein stammt und „so ziemlich alle“ neuen Mitspieler gut kennt. Nach Kai Lißmann, der vom Oberligisten Vallendar zu seinem Heimatverein zurückkehrt, ist Boinski der zweite Neuzugang mit der Erfahrung aus der vierten Liga. „Unsere junge Mannschaft braucht solche erfahrenen Spieler. Björn wird definitiv eine echte Verstärkung sein“, sagt Axel Weinand, der Vorsitzende der HSG Wittlich.

„Ich habe Björn in seiner Zeit in Mertesdorf kennengelernt, und er hat mir dort mit seiner Spielweise schon sehr gut gefallen“, sagt Spielertrainer Nico Weber: „Mit seiner Größe von 1,93 Metern, seiner Spannweite, aber auch seiner Beweglichkeit und Geschwindigkeit ist Björn ein sehr starker Torwart, der zudem sehr schnell in der Spieleröffnung ist. Und das ist ideal für unser Tempospiel.“ Auch dass Boinski bereits vor dem Aufstieg zugesagt habe, imponiert Weber: „Ihn hat unser Konzept überzeugt, dass wir langfristig mit dieser Mannschaft planen, uns aber zugleich schnell in der neuen Liga etablieren und den Männerhandball in Wittlich weiter nach oben bringen wollen. Und ganz nebenbei passt Björn auch von seiner Art sehr gut in die Mannschaft.“

Mit den Verpflichtungen von Kai Lißmann und Björn Boinski, der künftig das Torwart-Trio mit Alex Schenk und Jens Flamann bilden wird, ist der Kader für die neue Saison komplett. Perspektivisch sollen noch zwei, drei Jugendspieler integriert werden. Einziger Abgang beim Aufsteiger ist Finn Schilz, der eine Pause vom Handball einlegt. Bereits Mitte Mai startet die Vorbereitung auf die im September beginnende Rheinlandliga-Saison.