Rheinlandliga Männer vom 11./12.11.23 Kastellaun/Simmern II mit Remis

Die HSG Kastellaun/Simmern II bleibt das Überraschungsteam der Saison! Der Aufsteiger kommt in heimischer Halle gegen die stark eingeschätzten Gäste aus Mülheim-Kärlich zu einem verdienten Remis. Beide Mannschaften lieferten sich von Beginn an ein völlig ausgeglichenes Spiel, in dem die Führungen in der ersten Hälfte hin und her wechselten, keine Mannschaft sich zunächst mit mehr als einem Tor absetzen konnte. Es waren die Gäste, denen bis zur 23. Minute dann die erste drei Tore Führung zum 10:13 gelang. Doch in den Schlussminuten der ersten Hälfte schienen die Gäste das Spiel entscheiden zu können. Bis zur Pause zogen sie auf fünf Tore davon. Das Mulliqi Team kam besser aus der Kabine zurück, kämpfte sich Tor um Tor heran und glich durch Routinier Flo Hübner in der 42. Minute aus und damit war die spannende Schlussviertelstunde eingeläutet. Wieder ging es hin und her, die Führung wechselten und beim 32:31 knapp eine Minute vor dem Ende hatte die HSG alle Trümpfe in der Hand. Den Gästen gelang der Ausgleich 20 Sekunden vor dem Ende, folgerichtig nahm Mulliqi die Auszeit, doch der entscheidende Treffer wollte nicht mehr gelingen. „Unterirdisch die Leistung meiner Mannschaft in der ersten Hälfte, doch nach dem Wechsel wurde es besser! Dazu trug im Tor Florian Stein bei, der einige wichtige Paraden hatte. Zudem spielten wir im Angriff disziplinierter und suchten jetzt die klare Chance. Hut ab vor der jungen Gästemannschaft, die einen schnellen und guten Handball spielte. Für uns ein gewonnener Punkt und am Ende ein gerechtes Remis. Unser Sorgenkind bleibt einfach die Abwehr, es reicht hier nicht, nur 15 Minuten die Leistung abzurufen“, klagte Mulliqi, der mehr Konstanz vom Deckungsverband einfordert.