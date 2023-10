Hunsrücker Jungs bei der männlichen A und C im Einsatz Nachholspieltag Rheinlandligen Jugend 1.11.23

Ausgangslage: „Mit dem Nachholspiel in Andernach gegen die HSV Rhein-Nette starten wir in eine intensive Phase mit 4 Spielen in 12 Tagen. Gegen die Gastgeber haben wir noch eine Rechnung offen. Am letzten Spieltag der RPS Oberliga Qualifikation kassierten wir gegen das Team vom Rhein eine bittere Heimniederlage. Ersatzgeschwächt, mit nur 6 Feldspielern, die teilweise am Vormittag noch beim Stützpunkttraining aktiv waren, konnten wir das Spiel bis zur 39 Minute beim 23:23 ausgeglichen gestalten. In den letzten 10 Minuten brachen wir jedoch völlig ein und verloren das Spiel viel zu deutlich mit 27:34. Dieses Ergebnis sollte Motivation genug sein, um den kommenden Gegner keinesfalls zu unterschätzen“, sagt JSG Coach Christian Lofi