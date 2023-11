Nachholspieltag der Rheinlandigen Jugend JSG Hunsrück ist neuer Tabellenführer (männliche A) - Kantersieg für JSG Hunsrück, denkbar knappe Niederlage für JSG MJC/HSC Igel (männliche C)

Rheinlandliga männliche A-Jugend

TV Bad Ems – JSG Hunsrück 28:34 (15:12)

Die JSG Hunsrück ist neuer Tabellenführer in der Rheinlandliga! Die Mannschaft von Trainer Florin Nicolae entthront den bisherigen Tabellenführer Mendig und entführt von dort beide Punkte. „Nach einer vierwöchigen Spielpause ging es gegen Tabellenersten wieder los. Wir starteten schlecht und lagen in der 22. Minute mit 11:5 hinten, da vor allem der Torwart der Gegner einige Paraden hinlegte. Gegen Ende der 1. Halbzeit konnte sich die JSG Hunsrück nochmal ein wenig fangen, ging aber mit einer schlechten ersten Halbzeit vom Platz. Nach dem Start der zweiten Halbzeit lieferte sich die Mannschaft gegen den GW Mendig ein Kopf an Kopf rennen, bis sich schlussendlich der JSG in 54. Minute mit fünf aufeinanderfolgenden Toren absetzten konnte. Insgesamt eine sehr durchwachsene Leistung“, so Pressesprecher Karmiel Steveninck. „Die Mannschaft hat lediglich 15 Minuten richtigen Handball gespielt“, reflektierte Trainer Florin Nicolae.

Winter und Kaltenmorgen– Glasmacher (5), Görzen, Strauß, Kley, Fuchs (10), Eckstein (5), Schmidt (4), Schell (1), Gierenz, Johannson (2/1), Steveninck (7/1)