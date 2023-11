Rheinlandligen Jugend 11./12. November 2023 interessante Lokalderbys in der weiblichen B und C, sowie männlichen B-Jugend

JSG Hunsrück – JSG Mosel/Ruwer (Samstag, 15.30 Uhr, Schulsporthalle Sohren)

Ausgangslage: „Am kommenden Wochenende erwarten die Jungs aus dem Hunsrück einen der Meisterschaftsfavoriten und aktuellen Tabellenführer aus Mertesdorf bzw. Schweich. Mosel/Ruwer stellt ein sehr starkes Team und scheiterte nur knapp in der Qualifikation zur RPS-Oberliga. Die JSG Hunsrück ist ordentlich in die Saison gestartet, musste allerdings gegen Daun nach einem schwachen Spiel eine unerwartete Heimniederlage einstecken und steht aktuell im oberen Mittelfeld der Tabelle“, so der JSG Coach Daniel Koch.

Personal: „Verzichten müssen wir auf unseren Rückraumspieler Julius Kappel. Ansonsten gehen wir davon aus, dass alle an Bord sind“, hofft Koch

Prognose: „Uns erwartet eine sehr schwere Aufgabe am Samstag in Sohren, gegen einen der bisher dominierenden Teams der aktuellen Spielzeit. Wir müssen eine Top-Leistung abrufen und uns in der Abwehr steigern um gegen Mosel/Ruwer eine Chance zu haben. In der Qualifikation zur RPS Oberliga mussten wir uns in Mertesdorf am Ende deutlich geschlagen geben, jedoch hielten wir bis zur Mitte der 2. Hälfte gut mit. Wir sind nicht chancenlos, gehen aber dennoch als Außenseiter in die Begegnung und sind gespannt, ob wir den Favoriten ärgern können“, sagt Trainer Daniel Koch.

HSG Kastellaun/Simmern – JSG MJC Trier/HSC Igel (Sonntag, 15 Uhr, IGS Kastellaun)

