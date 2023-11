Rheinlandligen Jugend 11./12.11.23 Männliche A der JSG Hunsrück weiterhin ohne Punktverlust

In der ersten Halbzeit startete der JSG Hunsrück gut ins Spiel und konnte sich bis zur 12. Minute mit 10:5 vom Gegner absetzen. Der SV Untermosel kam jedoch in der 23. Minute auf 16:15 zurück. Dies lag vor allem an zwei kurz hintereinander folgenden Zeitstrafen gegen die JSG. Bis zur Halbzeit blieb es dann knapp und mit der 22:21 Führung gingen die Hunsrücker in die Kabine. „In der zweiten Halbzeit war es ein Kopf an Kopf Rennen bis zur 45. Minute, hier legte die JSG mit 34:30 vor. Dies lag vor allem an der Abwehr Umstellung, auf eine offensive Manndeckung gegen Gastgeberspieler Philip Schneider, der mit 12 Toren der treffsicherste Angreifer der Gäste war. Die JSG baute bis zum Ende des Spiels die Führung weiter aus und feierte am Ende den klaren 45:37 Erfolg. Insgesamt eine durchwachsene Abwehrleistung mit einer schlechten Torwart Leistung seitens der JSG, die jedoch die Punkte aber ihrem hohem Tempospiel verdankt“, meinte Hunsrück-Spieler Kamiel Steveninck.