reduzierter Spielplan am Wochenende Daunerinnen personell besser aufgestellt als im Auftaktspiel (weibliche A) - Hunsrücker Jungs wollen besser sein als im Quali Spiel - Fehler reduzieren und konsequenter abschließen werden die Dauner Jungs (männliche B) - Niesen-Team muss Potential abrufen - Koch Team will Aufwärtstrend bestätigen (männliche C)

Ausgangslage: Am Wochenende treffen die Hunsrücker Jungs auf den bis jetzt ungeschlagene TS Bendorf. Zuletzt gewann Bendorf mit fünf Toren gegen Bad Ems, die JSG allerdings wurde in Wittlich mit 22 Toren Unterschied vom Platz gefegt. Die beiden Mannschaften haben sich bereits in der Oberligaqualifikation getroffen. Dieses Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen, wurde in der zweiten dann aber von Bendorf knapp gewonnen. Bendorf hatte bis jetzt aber noch keine wirkliche Herausforderung in der Liga, deshalb liegen die Karten offen.