Rheinlandligen Jugend 18./19.11.23 Derbytime bei weiblichen A im Hunsrück, MJC/Igel gegen Daun (männliche C) und Bitburg gegen Hunsrück bei männlicher und weiblicher C

Personal: „Am Sonntag sollten bis auf den langzeitverletzen Moritz Frentzel alle Spieler wieder fit sein“, sagt Oberbeck. „Bis auf Jannis Kutscheid, der aus familiären Gründen fehlt, sollte der komplette Kader zur Verfügung stehen“, verrät Hilsmann.

Prognose: „Eine ähnlich herausfordernde Aufgabe, die wir am letzten Wochenende zu bewältigen hatten, erwartet den TuS Daun am kommenden Doppelspieltag. Zwei Auswärtsspiele stehen in nur rund 19 Stunden auf dem Programm. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs gehen wir als Favorit in unser letztes Heimspiel. Unsere Hauptaufgabe besteht darin Ben Gerhardy-Salas, der mehr als 50% der Dauner Tore erzielt, effektiv zu verteidigen und wieder mit hohem Tempo unsere Angriffe vorzutragen“, fordert der Gastgebercoach. „Gegen die JSG MJC Trier/HSC Igel hat sich meine Mannschaft in der Vergangenheit traditionell sehr schwergetan. Auch wenn derzeit Moritz Frenzel auf Seiten der Gastgeber ausfällt, so ist die Mannschaft doch durch die Bank sehr stark besetzt und hat für mich mit Alexander Möller den vielleicht stärksten Spieler der Liga in ihren Reihen. Wir dürfen uns am Sonntag nicht von dem schnellen Spiel der Gastgeber mitreißen lassen, sondern müssen versuchen, aus einem geordneten Positionsspiel unsere Chancen herauszuspielen und zu verwerten“, meint Hilsmann.