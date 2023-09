2. Spieltag Rheinlandligen Jugend Saison 23/24 2 - Spieltag Rheinlandligen Jugend

„Heute durften wir am ersten Spieltag die Gäste aus Daun bei uns empfangen. Wir nahmen uns vor, von Anfang an eine harte Abwehr zu spielen und das Spiel schnell nach vorne zu treiben. Das mit der Abwehr gelang den Mädels in den ersten 25 Minuten leider gar nicht und wir ließen die starke Alena Lindner auf Dauner Seite einfach gewähren. Tore wollten wir auch nicht werfen. Einzig das schnelle Spiel nach vorne hat funktionierte, so dass wir mit einem Ergebnis von 11:14 in die Halbzeit gingen. In der zweiten Halbzeit wurden die jungen Damen dann auch endlich wach und konnten das vom Trainer Team gewollte, sehr gut umsetzen und fingen sich bis zur 45. Minute nur drei weitere Tore ein und haben es vorne auch geschafft die Bälle ins Netz zu werfen. So konnten wir das Spiel noch drehen und die Mädels haben sich ihren ersten Sieg erarbeitet und verdient. Es konnten sich fast alle Spielerinnen in die Torschützenliste eintragen“, freute sich DJK Coach Jan-Philipp Siemens- Schäfer.