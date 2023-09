Spielberichte wurden nicht übermittelt fast alle Berichte der Samstagspiele fehlen

Männliche A-Jugend

HV Vallendar – DJK St. Matthias 38:27 (21:10)

Die DJK St. Matthias verliert deutlich in Vallendar. Der Gastgeber hatte das Spiel von Anfang an unter Kontrolle, was die Gäste aus Trier beim Stand von 5:2 (5.) zu einer frühen Auszeit zwang. Diese zeigte aber keine Wirkung und Vallendar baute den Vorsprung immer weiter aus. So ging es nach einer desolaten Leistung der Mattheiser Jungs mit einem 21:10 für das Heimteam in die Pause. Nach der Halbzeit fand die DJK besser ins Spiel und konnte die 2. Halbzeit ausgeglichen gestalten, so dass das Spiel mit 38:27 endete. „Wir haben heute gelernt, was es bedeutet in der Rheinlandliga zu spielen. In der ersten Halbzeit hatten wir in der Abwehr keinen Zugriff, insbesondere der Kreisspieler bereitete uns große Probleme. Zudem leisteten wir uns viel zu viele einfache Ballverluste. Zur Halbzeit stellten wir dann auf 6:0 in der Abwehr um und bekamen dadurch mehr Stabilität. Daraus resultierten auch einige Ballgewinne die wir zu einfachen Gegenstoßtoren nutzen konnten. Loben möchte ich aber die Leistung unseres Torwarts Aron. Als Fazit bleibt zu sagen, dass wir allgemein disziplinierter in unseren Abläufen sein müssen und gefährlicher im Angriff werden müssen. Auf der soliden 2.Halbzeit wollen wir aufbauen und im Training weiter an uns arbeiten“, sagt Trainer Tobias Ernzerhoff.