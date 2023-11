Rheinlandligen Jugend 25./26.11.23 kehrt JSG Hunsrück mit weißer Weste vom Spitzenspiel aus Bad Ems zurück?

SV Untermosel – TV Bitburg (Sonntag, 13 Uhr)

Ausgangslage: „Mit dem Sieg vom Wochenende haben wir uns eine gute Ausgangsposition in der Tabelle für die verbleibenden vier Spiele geschaffen. Am Wochenende treten wir nun beim beim aktuellen Tabellenzehnten SV Untermosel an.", blickt TVB Coach Siggi Niesen nach vorne.

Personal: "Nach jetzigem Stand müssen wir am Sonntag auf Gero Nittke verzichten. Florian Pauls und John Michalek werden den Kader ergänzen. Abhängig von den Trainingseindrücken in dieser Woche werde ich mir eine weitere Nominierung offenhalten."

Prognose: "Der SV verfügt mit Linus Metz über einen sehr starken Spieler, der im Schnitt in jedem Spiel zehn Tore wirft. Wir wollen seine Kreise einengen, eine aufmerksame und aktive Abwehr spielen, aus der heraus wir unser Tempospiel aufziehen wollen. Gelingt uns dies, sollte ein Auswärtserfolg durchaus machbar sein. "In keinem Fall werden wir die Gastgeber unterschätzen, sondern auch in dieser Woche konzentriert arbeiten.", so Niesen.

Weibliche C

DJK St. Matthias – TV Bitburg (Freitag, 18.30 Uhr, Alfons Steinbach Halle)

Ausgangslage: „Diese Woche erwarten wir schon am Freitagabend unsere Gäste aus Bitburg und freuen uns sehr auf das Spiel. In den letzten beiden Spielen konnten wir sehen, dass sich das Abwehrtraining der letzten Wochen bezahlt gemacht hat und man eine deutliche Steigerung zu den ersten beiden Spielen gesehen hat, jedoch sind wir immer noch nicht zufrieden und müssen weiter daran arbeiten. Ebenso müssen wir im Angriff die Bälle klüger verteilen und intelligenter spielen. All das nehmen wir uns für diesen Freitag auch vor“ sagt DJK Coach Jan-Philipp Siemens-Schäfer. "Am Freitag treffen wir in Trier auf die DJK St. Matthias, die mit 4:4 Punkten ein ausgeglichenes Punktekonto vorweisen kann.", so TVB Coach Wolfgang Inselberger.

Personal: „Da alle Mädels fit sind und ich bis heute noch keine absagen erhalten habe, können wir vermutlich alle jungen Damen spielen lassen“, so der Mattheiser Coach „Mit Katharina Fabry fehlt auf Bitburger Seite noch längerfristig eine wichtige Spielerin. Dafür rechne ich mit dem Einsatz unserer beiden D-Jugend-Spielerinnen, die den Kader ergänzen werden“, verrät TVB Coach Siggi Niesen.