Rheinlandligen Jugend 25.11.23 Rheinlandligen Jugend 25.11.23

„Heute mussten wir uns gegen Bitburg mit einem Tor geschlagen geben. Von Anfang an war es eine sehr ausgeglichene Partie, bei der sich keine der Mannschaften wirklich absetzen konnte. Immer wieder führten Bitburg oder unsere Mädels mit einem Tor. So stand es zur Halbzeit 11:10 für uns. In der zweiten Hälfte wurde das Spiel etwas unruhiger aber immer noch auf beiden Seiten ausgeglichen. Kurz vor Schluss konnten die Bitburger Mädels auch zwei Tore in Führung gehen und gewannen verdient mit 20:21. Es sind einfach immer noch zu viele kleine technische Fehler, die uns dann am Ende den Sieg kosten. Wir freuen uns auf die nächste Begegnung in zwei Wochen“, sagt Trainer Jan Philipp Siemens-Schäfer. „Es war eine jederzeit offene Rheinlandligabegegnung in dem sich, während der 50 Minuten keine der beiden Mannschaften absetzen konnte und bei dem am Ende Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben. Dabei lebte das Spiel vor allen Dingen von der Spannung und profitierte daher auch von der sicheren Leitung von Schiedsrichter Klaus Wenner. Wir freuen uns sehr für unser Mädchenteam für dieses erste Erfolgserlebnis. Aufgrund zahlreicher personeller Ausfälle haben wir nur eine Auswechselspielerin aufbieten können. Unser Dank geht hierbei an unsere beiden D-Jugendspielerinnen Pauline Olk und Mia Krause (beide Jg 2012) und deren Eltern, die bereits waren, eigentlich vorgesehene Termine zu verschieben. Vor allen Dingen kämpferisch haben wir überzeugen können. Das Team hat als solches absolut funktioniert. Spielerisch blieb hingegen vieles noch zu häufig auf überschaubarem Niveau, dies war aber aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen vor dem Spiel nicht anders zu erwarten gewesen. Überzeugt hat uns die starke Leistung von Franziska Inselberger im direkten Duell gegen die an diesem Abend stärkste DJK Spielerin Lina El Abdellaoui, sowie der unermüdliche Einsatz von Lore Olk in der Deckung, die sich zusehends steigern und einige wichtige Bälle herausarbeiten konnte. Lara Hilgers sorgte mit dem 18:20 (48. Min.) erstmals für eine Zwei-Tore-Führung überhaupt. Eine Minute vor dem Ende konnte Franziska Inselberger mit dem 19:21 den Sieg für unser Team sicherstellen. “, so ein zufriedenes Trainergespann Wolfgang Inselberger und Siggi Niesen.