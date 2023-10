Dauner ringen Römerwall Remis ab (männliche B) Wittlicher Jungs mit fünftem Sieg im fünften Spiel (männliche B)

Leisen – Leo Kaiser (4), Ben Kaiser (7), Bolgert, Neunzig, Wysk, Wünnenberg (4), Hemmerden (8/4), Michalek (1), Nöllen, Gerhardy-Salas (3)

TS Bendorf – HSG Wittlich 27:34 (12:16)

„In einem mäßigen Rheinlandligaspiel konnten wir im Angriff über weite Phasen des Spiels überzeugen. Wir waren von allen Positionen torgefährlich, nutzten allerdings unsere zahlreichen Torchancen nicht konsequent. So konnten wir uns erst Mitte der zweiten Halbzeit entscheidend absetzen. In der Abwehr agierten wir viel zu passiv. Viel zu selten übten wir den nötigen Druck auf die Rückraumspieler der Gastgeber aus. Wir provozierten kaum Fehler und kamen so nur zu wenigen aktiven Ballgewinnen“, resümiert Wittlichs Trainer Olaf Gierenz.

Henrich – Nicolas Fabry (9), Philipp Fabry, Nau (2), Föhr (2), Theisen (5), Ewen (12/2), Petry (2), Berg (2)