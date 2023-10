kompletter Spieltag in den Jugendklassen berechtigte Kritik von Mattheis Coach Marcus Anderson an der Spielplangestaltung

SG Mosel/Ruwer – HSV Rhein-Nette (Sonntag, 15.15 Uhr, Ruwertalhalle)

Ausgangslage: „Das ist der Knaller des Spieltags. Erster gegen Vierter! Die Gäste haben uns beim Speil in Vallendar beobachtet, aber zum Glück nicht unsere beste Saisonleistung gesehen. Denn noch werden wir auf einen gut vorbereiteten und hoch motivierten Gegner treffen. Wir kennen uns noch aus der Quali zur RPS Liga und hier war es ein enges Spiel, das wir erst in den Schlussminuten für uns entscheiden konnten. Die Jungs aus Rhein-Nette sind körperlich robust und spielen einen schnellen Ball mit gefährlichen Rückraumspielern. Genau hier müssen wir den Hebel ansetzen und uns unserer Stärken wieder bewusstwerden, unserer konsequenten und humorlosen Abwehrarbeit mit zwei sicheren Keepern in der Hinterhand. Aufgrund des Feiertags fehlt uns eine Trainingseinheit aber unser Dank gilt der mC2 die uns zu einer Ihrer Trainingseinheiten Asyl gewährt“, sagt SG Coach Harry Höhn

Personal: Zudem werden mit Lennart Worster und Felix Mertes zwei Spieler wieder dabei sein, die uns aufgrund von Urlaub und Verletzung letztes Spiel gefehlt haben. Somit sollten die Gastgeber im Spitzenspiel vollzählig antreten.

Prognose: „Gegen Rhein-Nette wird es schwer. Sie sind ein gewachsenes und gefestigtes Team. Aus einer gutstehenden Abwehr heraus ziehen sie ein druckvolles Angriffsspiel auf, mit abschlussstarken Rückraumspielern. Uns wird also über die volle Distanz alles abverlangt werden. Wenn unsere Abwehr wieder zur gewohnten Kompaktheit findet, werden uns über die erste und zweite Welle einfache Tore gelingen, die uns für den Spielverlauf Sicherheit geben werden. Vorne müssen wir wieder mehr auf unsere Spielzüge setzen und als Mannschaft agieren. Wenn uns das gelingt und wir von Beginn an hellwach und bissig sind, dann haben wir gute Chancen auf den Sieg. Aber bis dahin werden es intensive 50 Minuten werden“, ahnt der SG Coach.

Weibliche C

TV Engers – TuS Daun (Sonntag, 14 Uhr)

Ausgangslage: Da kommt eine schwere Auswärtsaufgabe auf das Team von Trainer Carsten Lindner zu, der mit seiner Mannschaft am Sonntagmittag beim Tabellenführer aus Engers ranmuss. Die Gastgeberinnen haben mit drei Siegen in drei Spielen einen optimalen Saisonstart und wollen auch gegen die Eifelanerinnen nichts anbrennen lassen.

Personal:

Prognose: