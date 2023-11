Rheinlandligen Jugend 4./5.11.23 klarer Auswärtserfolg für JSG Hunsrück, klare Niederlage für Daun (weibliche A)

Nach der langen Spielpause waren beide Mannschaften von Anfang aufmerksam in der Deckung und so sahen die Zuschauer in der sehr kalten Halle in Kobern-Gondorf bis zur 20. Minute eine ausgeglichene und torarme Partie. „Erst dann lief unser Angriffsspiel flüssiger und wir kamen vor allem über die linke Angriffsseite zu vielen klaren Wurfmöglichkeiten und konnten uns bis zur Pause auf 4 Tore absetzen. Schon in dieser Phase war zu erkennen, dass die Gastgeber konditionelle Probleme bekommen, vor allem der Rückzug der rechten Abwehrseite war nicht mehr konsequent. Somit konnten wir das Spiel zu Beginn der 2. Halbzeit recht früh deutlicher gestalten und es war eigentlich auch entschieden. Aufgrund vieler Fehlwürfe und Unkonzentriertheiten wurde das Ergebnis letztlich nicht deutlicher. Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft, vor allem nach einer fünfwöchigen Pause mit nicht optimaler Trainingsbeteiligung. Hervorzuheben ist wieder einmal Néle Decker im Tor, die wohl endgültig vom Feld ins Tor wechseln wird, und Janne Bolz, die selbst torgefährlich war und ihre Mitspieler gut in Szene setzte. Sehr treffsicher war die B-Jugendliche Viktoria Kappel. Die Gastgeber hatten heute sicher nicht ihren besten Tag und werden