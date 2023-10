4. Spieltag Mattheiser Jungs in Koblenz gefordert (männliche A) - Derby Eifel Hunsrück verspricht Spannung (männliche B) - Mertesdorf/Ruwertal hofft auf die ersten Punkte-Derby im Hunsrück (weibliche B) Daun muss Abläufe konsequenter spielen - MJC/Igel erwartet HSG Hunsrück zum Spitzenspiel (männliche C) Mattheis in Engers? (weibliche C)

JSG MJC Trier/HSC Igel – JSG Hunsrück (Sonntag, 15 Uhr, Turnhalle Igel)

Ausgangslage: „Nach einem spielfreien Wochenende, unser Gegner der HSV Rhein Nette hatte um Verlegung gebeten, und dem trainingsfreien Feiertag gehen wir ausgeruht in unser nächstes Heimspiel“, sagt JSG Trainer Willi Oberbeck. „Nach der unterwarteten Heimspielniederlage gegen Daun, hoffen wir auf eine Reaktion der Jungs. Wir reisen am Sonntag zur JSG MJC Trier/HSC Igel, den bislang ungeschlagenen Tabellenführer. Bereits in der Qualifikation zur RPS-Oberliga vor der Saison mussten wir uns deutlich gegen die Jungs aus Trier/Igel geschlagen geben“, erinnert JSG Coach Daniel Koch.

Personal: Kleinere Blessuren einzelner Spieler sollten bis zum Wochenende bei den Gastgebern so weit ausgestanden sein und so geht Oberbeck davon aus das er mit voller Besetzung antreten kann. „Wir hoffen, dass die die Jungs alle wieder fit sind und wir in Bestbesetzung nach Igel fahren können“, so Gästetrainer Koch.

Prognose: „In der RPS Oberliga Qualifikation konnten wir uns in der Hirtenfeldhalle mit 5 Toren durchsetzen. Hauptsächlich unser Tempospiel und eine sehr ausgeglichene Verteilung der Torschützen, zwei Spieler mit 9 Toren und einer mit 8 Toren machten uns schwer ausrechenbar und wir gewannen in einer torreichen Begegnung mit 37:32. Ich gehe davon aus das sich die Jungs aus dem Hunsrück auf unser Tempospiel gut einstellen werden und sie nicht erneut überrannt werden wollen. Von den bisherigen Saisonspielen abgeleitet wird es wohl wieder eine torreiche Begegnung geben. Unser Hauptaugenmerk in der Abwehr wird auf den beiden besten Torschützen der JSG, Sören Thomas und Oskar Ziethen, liegen. Sollte es uns gelingen die beiden halbwegs zu neutralisieren und wir unsere technischen Fehler minimieren sowie die Wurfquote steigern, erwarte ich, nach hart umkämpften Spiel, einen weiteren Heimsieg“, sagt der Trainer des Gastgebers. „Uns erwartet ein sehr schweres Auswärtsspiel gegen einen starken Gegner am Wochenende. Dabei möchten wir uns teuer verkaufen und erwarten, dass die Jungs nicht die Köpfe hängen lassen, sollten wir in Rückstand geraten. Es wird sicherlich sehr schwer werden, etwas Zählbares aus Igel mitzunehmen. Wir gehen als Außenseiter in die Begegnung und hoffen, das Spiel lange offen zu halten, was allerdings nur mit der richtigen Einstellung funktionieren kann“, meint der Gästetrainer.

Weibliche C

TV Engers – DJK ST. Matthias (Sonntag, 14 Uhr)