Rheinlandligen Jugend Wittlicher Jungs klarer Derbysieger (männliche B) - unglückliche Niederlage für Dauner Jungs (männliche C)

Buchstäblich auf der Zielgraden, nämlich 6 Sekunden vor Schluss, verliert der gastgebene TuS 05 Daun gegen den SV Untermosel mit 32:33. In einem abwechslungsreichen Spiel wechselten die Führungen zu Beginn ständig hin und her. Dabei bekamen die Dauner die beiden auffälligsten Gästespieler Lukas Neubert, der 5 seiner 7 Tore in den ersten 11 Minuten des Spiel erzielte, und Rückraumspieler Linus Metz (16 Tore) überhaupt nicht in den Griff. "Erst nachdem ich in der 18 Spielminute beim Spielstsnd von 10:12 bereits die 2. Auszeit nahm, wurde das Spiel meiner Mannschaft besser und wir konnten mit einer 16:14 Führung in die Pause geuen", so Dauns Trainer Michael Hilsmann. Zu Beginn der 2. Hälfte konnte sich Daun zunächst über 20:16 (27. Minute) bis auf 28:23 (36. Minute) absetzen. "Was dann folgte, ist mir unerklärlich! Ich habe zwar viel durchgewechselt, um allen Spielern Einsatzzeit zu geben, aber wir haben sehr gute Chancen herausgespielt. Mindestens 8 frei verschossene Bälle, teilweise weit neben das Tor, viele Fangfehler und eine völlig indisponierte Abwehr, führten dazu, dass Untermosel Tor um Tor aufholen konnte. Nachdem wir in der 47. Spielminute einen 7-Meter verworfen haben und Linus Metz im Gegenzug traf, hatten die Gäste Oberwasser. Meinen Spielern hat man angemerkt, dass die Nerven flatterten und sie mit der Situation nicht zurecht kamen. So war es Lucas Neubert, der den Siegtreffer der Gäste 6 Sekunden vor Schluss erzielte. Wir müssen das Spiel abhaken und daraus lernen. Es sind wie schon in den letzten Spielen die vielen individuellen Fehler, die uns das Genick brechen. Bis zum nächsten Spiel haben wir ein bisschen Zeit weiter daran zu arbeiten, " meinte Hilsmann.