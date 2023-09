Saisonstart in der Rheinlandliga derJugend Endlich geht es los!

JSG MJC Trier/HSC Igel – TV Bitburg (Sonntag, 15 Uhr, Mäusheckerweghalle)

Ausgangslage: Nach der sehr intensiven ersten Vorbereitungsphase vor den Sommerferien, konnte während der Ferien nur eingeschränkt bei der JSG trainiert werden. „Erst in der letzten Ferienwoche nutzten wir die nahezu volle Besetzung zu einem echten Härtetest gegen die Spielgemeinschaft aus Merzig, die in dieser Saison in der RPS Oberliga antreten wird. Nach 3 mal 20 Minuten mussten wir uns in einem Spiel auf Augenhöhe nur knapp geschlagen geben“, verrät JSG Coach Willi Oberbeck. „Wir freuen uns auf den Saisonstart. Die Jungs haben in den letzten Wochen viel investiert und daher sehen wir uns gut aufgestellt für das mit viel Spannung erwartete Derby gegen die JSG“, glaubt Bitburgs Coach Siggi Niesen.

Personal: Bis auf Trainer Willi Oberbeck, der urlaubsbedingt fehlt, jedoch von Frank Wintersinger und Christian Lofi vertreten wird, sind alle Mann an Bord. Die Gäste können auf ihren kompletten Kader zurückgreifen.

Prognose: „Nachdem in den Begegnungen der Vorsaison jeweils die Auswärtsteams die Punkte einfahren konnten, wollen wir natürlich unser erstes Saisonspiel vor heimischer Kulisse erfolgreich gestalten. Auch wenn bei der TV Bitburg zwei wichtige Leistungsträger altersbedingt nicht mehr zur Verfügung stehen, dürfen wir den Gegner keineswegs unterschätzen. Sofern wir mit der nötigen Einstellung und Konzentration das Auftaktspiel bestreiten, sollte uns aufgrund unseres unveränderten Kaders ein Heimsieg gelingen“, hofft Oberbeck. „Das erste Spiel wird direkt eine echte Standortbestimmung für uns werden. Die JSG verfügt über eine spielstarke, ausgeglichen besetzte Mannschaft, die seit Jahren in der gleichen Formation zusammenspielt und gegen die wir seit der E-Jugend zahlreiche enge Partien bestritten haben. Wir werden uns im Angriff auf eine hoch stehend agierende Abwehr der Trierer vorbereiten. In der Abwehr wird sich unser Zusammenspiel erst noch besser finden müssen. Wir werden versuchen, dies über Einsatzwille, viel Laufarbeit und gutes Stellungsspiel zu kompensieren. Wir wollen das frühe Erfolgserlebnis, werden versuchen, die Partie lange offen halten zu können und hoffen, am Ende das notwendige Glück zu haben, um die Partie für uns entscheiden zu können“, hofft der Gästetrainer.