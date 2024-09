Hanball Oberligen Jugend 7./8.9.24 Mattheiser Mädels eröffnen die Spielzeit mit Heimsieg

Handball Oberliga männliche B

TV Bad Ems - HSG Wittlich 25:26 (14:15)

Ohne Auswechselspieler musste die HSG Wittlich das schwere Auswärtsspiel in Bad Ems bestreiten. "Verletzungsbedingt mussten wir zum Saisonstart auf einige Spieler verzichten. Lediglich beim 1:0 lagen die Gastgeber in Führung. Danach lagen wir meist mit ein bis drei Toren in Führung. Diszipliniert spielte die Mannschaft die Angriffe aus. Leider fehlte diese Disziplin in der Abwehr. So gingen wir nur mit einer knappen 15:14 Führung in die Pause. In der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte, da wir ohne Auswechselspieler antreten mussten. Zudem mussten wir in den letzten 13 Minuten nach einer roten Karte in Unterzahl agieren. Alle Feldspieler zeigten eine enorme kämpferische Leistung. Im Tor steigerte sich Noah Gierenz, der sich zusätzlich auch noch in das Angriffsspiel einschaltete. Letztlich ein verdienter Sieg zum Saisonauftakt.

Gierenz - Hemmerden (3), Nau (5), Rohring (3), Schäfer (3), Weiler (7), Witt (5)