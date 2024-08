Handball Oberligen Jugend 1. Spieltag Saisonstart für die regionalen Teams in den Jugend Oberligen

TV Bitburg - HSG Wittlich (Sonntag, 13 Uhr, Edith Stein Sporthalle)

„Die Vorbereitung unserer weiblichen B-Jugend, des TV Bitburg lief gut. Wir freuen uns, dass wir nun bald unser erstes Spiel bestreiten können und die Saison losgeht. Zum jetzigen Stand sind dann auch alle Spielerinnen an Bord. Wir sind gespannt, wie unser erster Gegner, die HSG Wittlich II, bei uns auftreten wird, da die Mannschaft auch immer eine Wundertüte darstellt. Mal sind Spielerinnen dabei, die man in der B I erwartet hätte oder es sind aus der C-Jugend kommende Spielerinnen, die Auswahl spielen dabei. Zudem hat die Mannschaft ein neues Trainerduo mit Sandro und Nicole Baumanns dessen Art Handball zu spielen gut zu Wittlich passt. Zudem finden unsere Trainerkollegen Top-Bedingungen in Wittlich zum Arbeiten vor. Wir erwarten ein flottes Spiel mit hohem Tempo und gut eingestellten Gästen. Für uns geht es in Spiel eins darum, Sicherheit zu finden und unsere Stärken optimal einzusetzen. Allzu viele technische Fehler müssen wir vermeiden da diese konsequent bestraft werden.

Gleichzeitig müssen wir hellwach in der Abwehr agieren und konsequent dagegenhalten da die Wittlicher Mannschaften jede Lücke schnell erkennen. Wir gehen hochmotiviert in unser erstes Saisonspiel, mit der Absicht die Punkte bei uns zu behalten“, gibt sich das Bitburger Trainer-Duo Wolfgang Inselberger und Siggi Niesen kämpferisch.

„Sieht man sich die Tabelle der letztjährigen weiblichen C-Jugend Rheinlandliga an, so erkennt man, dass wir mit unserem neuformierten Team direkt gegen einen der beiden Favoriten der diesjährigen Oberliga RL w B spielen. Das Team von Siggi und Wolfgang ist seit Jahren eingespielt, was ein großer Vorteil sein dürfte. Wir hingegen haben noch einige Baustellen die erst im Spielbetrieb abzustellen sein werden. Dennoch fahren wir nicht nach Bitburg um die Punkte mit einer Schleife verpackt in Bitburg zu lassen. Es sollten alle Spielerinnen an Bord sein, und ich hoffe, dass auch alle wach sind, sonntags um 13 Uhr! Unsere Neuanfängerinnen machen am Sonntag ihr 6. Spiel, sodass sicher noch einiges an Nervosität mitspielen wird. Wenn wir diese ablegen und unser Spiel umsetzen, wird es gegen die Bitburger sicher ein attraktives Handballspiel. Die Freude, das die Saison endlich losgeht, ist immens groß: 5 Monate Vorbereitung , die wie im Zeitraffer verflogen sind, mit einigen Tiefs aber auch Hochs liegen nun hinter uns“, verrät Wittlichs Trainer Sandro Baumanns.