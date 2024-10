Handball Oberligen Jugend 12.10.24 reduzierter Spielplan aufgrund der Herbstpause

„Spitzenreiter gegen Tabellenletzter, ungleicher könnten die Voraussetzungen vor dem Spiel am Wochenende nicht sein. Vor der Saison zog die Aussicht auf Spiele in der RPS-Liga, unsere Spieler Oskar Hemmerden und Ben Gerhardy-Salas nach Wittlich. In ihrem Sog haben gleich drei weitere erfahrene Spieler aus dem 2008er Jahrgang aufgehört. Jetzt spielen wir in der gleichen Klasse mit dem Unterschied, dass sich unser Team erst finden muss und die Rollen innerhalb der Mannschaft komplett neu verteilt wurden. Da das Spiel gegen die DJK MJC Trier kurzfristig aufgrund vieler Krankheitsfälle auf Trierer Seite verschoben wurde, hoffe ich, dass auch meine Spieler bis Samstag alle Wehwehchen auskuriert haben und wir mit der kompletten Mannschaft antreten können. Alles andere als ein sehr deutlicher Erfolg der Wittlicher Mannschaft würde mich überraschen. Dennoch ist es unser Ziel, das ein oder andere Element aus der Trainingswoche in das Spiel einzubauen und Wittlich ein bisschen zu fordern,“ so Dauns Trainer Michael Hilsmann.