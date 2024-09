Handball Oberligen Jugend 14./15.9.2024 Jugend Oberligen jetzt mit allen Spielklassen im Spielbetrieb

Es konnten bisher nur wenige Vorbereitungsspiele (Teilnahme an einem Turnier in Engers, Spiel gegen B-Jugend Regionalliga DJK St. Matthias) absolviert werden und so starten wir mehr oder weniger ahnungslos in die anstehende Oberliga Saison am 14.09.24 mit einem Heimspiel gegen die HSG Mertesdorf Ruwertal. Wir freuen uns drauf und danken allen Helfern/Eltern für die Unterstützung in den kommenden Monaten. Nach einer durchwachsenen Saisonvorbereitung mit vielen urlaubs- und krankheitsbedingten Trainingsabsagen, starten wir mit einer uneingespielten Mannschaft in die Saison. Taktische Maßnahmen, Spielzüge etc. konnten mit einer Rumpfmannschaft im Training, welches einmal wöchentlich stattfindet, kaum einstudiert werden. Lediglich drei Vorbereitungsspiele haben wir absolviert, in der meine Mannschaft allerdings gezeigt hat, dass sie zumindest individuell gut besetzt ist. Aufgrund der guten Verzahnung mit den anderen Trainern im Verein, können die Spielerinnen regelmäßig bei der B-Jugend Regionalliga-Mannschaft und den Damenmannschaften mittrainieren. Der Kader für die kommende Spielzeit setzt sich in großen Teilen aus Spielerinnen der letztjährigen B-Jugend zusammen, die altersbedingt nun A-Jugend spielen müssen, Neueinsteigern sowie Spielerinnen aus der Reserve der B-Jugend Regionalliga zusammen. Am Wochenende wird Esmira Gasanaov aufgrund einer Familienfeier fehlen, ansonsten sollten wir vollzählig sein und hoffen, dass wir auf Verstärkung aus der B-Jugend zurückgreifen können. Direkt zum Anfang der Saison treffen wir im Lokalderby auf die Mannschaft der HSG Mertesdorf-Ruwertal. Aufgrund des kleinen Kaders und einer schwierigen Vorbereitungsphase, erwarte ich ein schweres Spiel für meine Mannschaft, wo es darum gehen wird, dass die Mannschaft in Ihrem ersten Saisonspiel die Nervosität schnell ablegen wird. Hier werden vor allem die erfahrenen Spielerinnen gefragt sein, die die jüngeren und unerfahrenen Spielerinnen in solchen Situationen führen sollen. Den Grundstein, um den ersten Sieg einzufahren, möchten wir in der Abwehr legen. Hierfür gilt es konzentriert und voll motiviert in die Saison zu starten damit die 2 Punkte in Schweich bleiben.“, sagt HSC Coach Jörg Hennefeld