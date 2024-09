Handball Oberligen Jugend 21./22.9.24 Nächster Spieltag in den Oberligen der Jugend steht vor der Tür

TV Bad Ems – TuS Daun (Samstag, 15.30 Uhr, Silberau)

„Die Gastgeber des TV Bad Ems sind recht gut in die Saison gestartet. Einer äußerst knappen Niederlage gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Wittlich folgte am vergangenen Wochenende ein deutlicher 36:25 Sieg in Kastellaun. Die Mannschaft setzt sich hauptsächlich aus dem älteren Jahrgang zusammen und ist von jeder Position sehr torgefährlich. Leider fehlt uns am Wochenende Sebastian Häp, der bei der C-Jugend im Einsatz ist und es wäre gut, wenn es keine weiteren Erkältungs- oder Coronafälle in der Mannschaft geben würde, damit wir möglichst vollzählig anreisen können. Für uns geht es darum, dass wir uns besser verkaufen wie in Hermeskeil und aus unseren Fehlern zu lernen. Wir nehmen uns vor in der Abwehr kompakter zu stehen und nicht so viele einfache Gegentore zu kassieren. Wenn wir unter 30 Gegentoren bleiben, wäre das schon ein Erfolg“, sagt Dauns Trainer Michael Hilsmann.

TV Hermeskeil – HV Vallendar (Samstag, 17.30 Uhr, IGS Sporthalle)

„Vallendar hat ebenso wie wir bisher einen Sieg und eine Niederlage zu Buche stehen. Die wahre Leistungsstärke der beiden Mannschaften ist für uns noch nicht greifbar. Daher gehen wir mit dem Ziel ins Spiel unsere Leistung weiter zu verbessern, die Abwehr stabil zu stellen und weiter am Tempospiel zu feilen“, so Pressesprecher Dieter Heger. In das gleiche Horn stößt TVH-Coach Christian Hans. „Ich kann bisher überhaupt keine Mannschaft, außer der MJC in der Klasse einschätzen und kann auch unsere Jungs daher nicht einschätzen, wie sie auf die gegnerischen Teams reagieren. Vallendar ist für uns eine unbekannte Größe. Wir müssen einfach versuchen unser Spiel aufzuziehen, weiterhin den bisher gezeigten Kampfgeist in die Waagschale zu werfen. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt“ so Hans in seinem Statement.

JSG Hunsrück – TV Bitburg (Sonntag, 15.15 Uhr, Hirtenfeldhalle)

„Am kommenden Sonntag steht für die B-Jugend des TV Bitburg ein herausforderndes Auswärtsspiel im Hunsrück an. Die Mannschaft geht als absoluter Außenseiter in die Partie, da wichtige Spieler zeitgleich in der Regionalliga im Einsatz sind. Um diesen Ausfall zu kompensieren, werden Spieler aus der C-Jugend aushelfen. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage möchte sich das Team von seiner besten Seite zeigen und der HSG einen harten Kampf liefern. Das Ziel der Mannschaft ist es, die Abläufe weiter zu automatisieren und in der Abwehr mehr Körperlichkeit zu zeigen. Trainer und Betreuer sind zuversichtlich, dass die jungen Spieler diese Herausforderung meistern und wertvolle Erfahrungen sammeln werden“, sagt Bitburgs Trainer Sigi Garbe.