Handball Oberligen Jugend 22.9.24 Handball Oberligen Jugend 22.9.24

„Mit einer in dieser Höhe unnötigen Niederlage kehrt die Dauner Mannschaft aus Bad Ems zurück. Dabei waren die ersten 23 Spielminuten ein echtes Spiel auf Augenhöhe. Beim Spielstand von 8:7 in der 17. Spielminute zwang Daun den Gastgeber zu einer ersten Auszeit. Bis zum 12:10 in der besagten 23. Spielminute sah man eine deutlich verbesserte Dauner Mannschaft sowohl in Abwehr wie Angriff. Chancen wurden geduldig und mit Übersicht herausgespielt und in der Abwehr konnten sich sie starken Rückraumspieler der Gastgeber nur sehr mühsam durchsetzen. Durch einen Fehlwurf und zwei technische Fehler setzte sich Bad Ems dann mit 5 Toren zur Halbzeit ab. "Was dann in der 2. Halbzeit geschah, kann ich mir nicht erklären", so Dauns Trainer Migo Hilsmann. "Sämtliches Selbstbewusstsein war verschwunden und wir haben bestimmt 15 Bälle dem Gegner, ohne zu schauen in die Hände gespielt, die dann mit einfachen Tempogegenstössen verwandelt wurden. Alle Übersicht war weg, kein Zupacken mehr in der Abwehr und alle haben sich nur noch ihrem Schicksal ergeben. Sehr schade, weil wir 23 Minuten gezeigt haben, was in dieser Klasse mit der Mannschaft möglich ist. Wir müssen diese 2. Hälfte schnell vergessen und die sehr guten Ansätze der 1. Halbzeit mit in die kommenden Spiele nehmen“, hofft Trainer Michael Hilsmann.