Handball Oberligen Jugend 28./29.9.24 Die Vorberichte aus den Vereinen fürs Wochenende

HSV Rhein-Nette – TV Bitburg (Samstag, 17.30 Uhr, Geschwister Scholl Realschule)

„Nachdem wir unser erstes Heimspiel gegen Vallendar II gewinnen konnten und Rhein-Nette zu Hause hoch verloren hat, sind wir wohl in der Favoriten-rolle. Aber das kann schnell zum Bumerang werden.“ warnt Christian Dockendorf vor dem Auswärtsspiel in Andernach. „Wir brauchen unser Tempospiel und eine gute Torhüterleistung. Wenn wir dann noch in Abwehr so stabil agieren, wie im letzten Spiel kann es was mit einem Auswärtssieg werden. Voraussichtlich stehen uns alle Spieler zur Verfügung.“

HSG Kastellaun-Simmern – HSG Wittlich (Sonntag, 12 Uhr, IGS Kastellaun)

„Am Sonntag trifft die männliche C-Jugend der HSG Kastellaun/Simmern in einem spannenden Heimspiel auf die HSG Wittlich. Das Duell in der Oberliga Rheinland verspricht guten Jugendhandball, bei dem sich zwei starke Mannschaften gegenüberstehen, die sich im Wesentlichen seit Jahren kennen. Die HSG Kastellaun/Simmern geht gut vorbereitet in die Partie und kann auf den kompletten Kader zurückgreifen. Alle Spieler sind fit und die Trainer Matthias von Hertell und Marcus Schneider haben in den letzten Trainingseinheiten intensiv an der Taktik und Abstimmung gearbeitet, um bestmöglich auf den Gegner eingestellt zu sein. "Wir werden die Woche über hoffentlich gut trainieren und an unseren Fertigkeiten arbeiten. Mit einer konzentrierten Leistung wollen wir die Punkte in Kastellaun behalten", so der Coach. Doch auch die HSG Wittlich reist mit einer starken Truppe an. Besonders der herausragende Spieler Felix Pesch, der für seine Durchsetzungsfähigkeit und Wurfstärke bekannt ist, wird im Angriff der Gäste eine zentrale Rolle spielen. Die HSG Kastellaun/Simmern ist sich der Herausforderung bewusst, will sich aber nicht verstecken. „Wittlich ist ohne Frage ein starker Gegner, aber wir wollen unser Spiel durchziehen und mit einem Sieg unsere Position in der oberen Tabellenhälfte festigen“, zeigt sich die HSG Kastellaun/Simmern entschlossen. Die Zuschauer können sich also auf ein temporeiches und hart umkämpftes Spiel freuen“, glaubt Gastgebertrainer Matthias von Hertell.

„Zunächst gilt unser Dank der HSG aus dem Hunsrück für die gute Zusammenarbeit und die Neudatierung des Spiels auf unseren Wunsch hin. Der Sieg der Kastellauner in Andernach war, wenn überhaupt in der Höhe etwas überraschend. Den Gastgebern vom Rhein fehlten allerdings wichtige Jungs. Wir wurden noch einmal in unserer Annahme bestätigt, dass die HSG trotz des Abgangs von Mak Cehajic neben dem HC Koblenz und der JSG Mosel/Ruwer eine der stärksten Mannschaften der Liga ist. Dennoch ist unser Ziel klar: Wir wollen das Spiel ausgeglichener gestalten als noch während der RPS-Quali. Leider müssen wir wie schon gegen die JSG Mosel/Ruwer auf sechs Spieler verzichten (davon drei Langzeitausfälle), werden aber wohl wieder auf Unterstützung aus der D-Jugend bauen können. Im Training werden wir weiterhin verstärkt an unserem Tempospiel arbeiten, welches gegen die JSG von der Mosel leider nicht so zum Zuge kam, wie wir es uns gewünscht hatten. Dennoch fahren wir selbstbewusst in den Hunsrück! Die ansonsten stark verbesserte Leistung gegen das Team von Harald Höhn hat unseren Jungs gezeigt, dass sie auch mit den stärksten Gegnern in der Liga mithalten können. Es gilt nun, dies gegen die Mannschaft von Matthias von Hertell zu bestätigen“, hofft Wittlichs Co-Trainer Luis Leyendecker.