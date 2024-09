Handball Oberligen Jugend 28.9.24 Handball Oberligen Jugend 28.9.24

Trotz des für Hermeskeil überraschend deutlichen Sieges bemängelte TVH-Trainerin Evi Barwe die mangelnde Chancenverwertung ihres Teams. „Zunächst hatten wir nicht erwartet, dass wir gegen Mertesdorf als Tabellenzweiten so gut ins Spiel kommen. Wir haben viel zu viele Bälle beim Torwurf vergeigt oder sind an der guten Torhüterin der Mertesdorfer gescheitert. Unsere Abwehrleistung war mega, wirklich sehr gut. Zudem hielt Emmy Backes bis etwa zur 40. Spielminute fast alles, was noch auf ihr Tor kam, sodass die Gastgeberinnen bis dahin nur vier Tore erzielen konnten. Schön war für uns, dass wir wieder allen Spielerinnen zu Spielpraxis verhelfen konnten, haben viel durchgewechselt, auch den Leistungsträgerinnen Pausen gegönnt. Dabei zeigte das ganze Team durch die Bank eine gute Leistung“, so Barwe nach dem Spiel. „Mit diesem Sieg stehen wir zwar weiter an der Tabellenspitze, wissen aber immer noch nicht wie unsere tatsächliche Leistungsstärke einzuschätzen ist. Wir nehmen die Tabellenführung als Momentaufnahme mit und sehen in den nächsten Wochen, wo der Weg hinführt“, ergänzt TVH-Abteilungsleiter Heger.