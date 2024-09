Handball Oberligen Jugend 5./6.10.24 Die Vorberichte aus den Vereinen zum kommenden Spieltag

Männliche B

DJK/MJC Trier – TuS Daun (Samstag, 16 Uhr, Sporthalle Trier-West)

„Nach dem guten Saisonstart mit 2 Siegen und der knappen Niederlage gegen Wittlich war der Auftritt in Kastellaun ein deutlicher Rückschritt. In der kommenden Trainingswoche gilt es einige Dinge aufzuarbeiten und mit Optimismus die Begegnung gegen den TuS Daun in Angriff zu nehmen. Moritz Frentzel, unser einziger Linkshänder, der gegen Kastellaun fehlte, wird wieder zum Kader gehören. Bis auf Nino Naumann, hinter dem noch ein kleines Fragezeichen aufgrund einer schmerzhaften Daumenprellung steht, sollten wir somit mit der kompletten Mannschaft antreten können. Dies ermöglicht uns ausreichend Wechseloptionen, die wir auch im vollen Umfang nutzen wollen. Die Abgänge der beiden Leistungsträger des Vorjahrs Gerhardy-Salas und Hemmerden haben das Team aus der Eifel erheblich geschwächt und der Start mit 3 Niederlagen spricht unter diesen Umständen eine deutliche Sprache. Wenn wir das mangelnde Durchsetzungsvermögen im Angriff aus der letzten Begegnung abstellen und eine konzentrierte Abwehrleistung abrufen, sollten wir das Heimspiel zu unseren Gunsten entscheiden können. Unterschätzen dürfen wir die Gäste aus Daun jedoch zu keinem Zeitpunkt. Lokalderbys haben immer einen besonderen Charakter und können durchaus zu besonderen Leistungen beflügeln“, hofft MJC Coach Willi Oberbeck.„Die Spieler der DJK MJC Trier kennen wir schon seit vielen Jahren und schauen mit viel Respekt, wie sich das Team von Willi Oberbeck und Christian Lofi im Laufe der Zeit spielerisch entwickelt hat. Die MJC hatte vor zwei Jahren eine ähnlich schwere Saison wie mein Team in dieser Spielzeit und ist absolut gestärkt daraus hervorgegangen. Vielleicht gelingt uns ähnliches und wir können in den nächsten Jahren davon profitieren. Das Spiel am Samstag wird für uns sicherlich kein Zuckerschlecken, da wir auf Ben Hilsmann wegen Schulterproblemen und unsere Aushilfen aus der mC Jugend, Sebastian Häp und Michael Berditschewski, verzichten müssen. Dennoch hoffe ich, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten alles geben und uns achtbar aus der Affäre ziehen,“ meint Dauns Trainer Michael Hilsmann.

HSG Wittlich – HSG Kastellaun/Simmern (Samstag, 16 Uhr, Berufsbildende Schule)

„Auch am kommenden Wochenende werden wir mit einem kleinen Kader antreten. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Liga relativ ausgeglichen ist. Im Training werden wir weiter am individuellen Abwehrverhalten arbeiten. In dieser Hinsicht müssen wir uns deutlich steigern. Es wird wohl erneut ein enges Spiel werden mit offenem Ausgang“, sagt Wittlichs Trainer Olaf Gierenz

JSG Hunsrück – TV Hermeskeil (Sonntag, 13.15 Uhr, Schulsporthalle Sohren)

„Auch die Hunsrücker sind für uns eine bisher unbekannte Größe und wir können die Leistungsstärke der Gastgeber gar nicht einschätzen. Daher müssen wir uns eher auf uns selbst konzentrieren als auf unseren Gegner. Ganz klar ist jedoch das wir uns in der Abwehr deutlich steigern müssen gegenüber den letzten Spielen. Zudem muss es das Ziel, dass unsere Spieler ihre Möglichkeiten besser ausschöpfen. Anstatt mit zu viel Einzelaktionen im Angriff zu agieren, muss die spielerische Leistung und damit das Zusammenspiel einfach besser werden. Wenn dann alles zusammenpasst, sollte es auch die Möglichkeit geben bei der JSG zu bestehen. Schön wäre es wenn wir mithalten und eventuell sogar Punkte mitbringen könnten“ hofft TVH-Abteilungsleiter Dieter Heger.