Handball Oberligen Jugend 6.10.24 Handball Oberligen Jugend 6.10.24

„Leider konnten wir gegen Hunsrück nicht das zeigen, was wir können. Im 1:1 kamen wir nicht zum Abschluss, die Abwehr der Gegner war geschlossen und stark. Dagegen hatten wir leider keine geeigneten Mittel. Das Rückzugsverhalten war nicht konsequent genug, dadurch kam Hunsrück zu schnellen und einfachen Toren. Lena Eiden hat heute ein tolles Spiel gemacht. Sie hat genau das umgesetzt, was wir in den letzten Wochen trainiert haben. Die Mannschaft hat aber bis zur letzten Minute gekämpft und nicht aufgegeben. Das ist bei solchen Spielen wichtiger als das Endergebnis. Jetzt können wir erst einmal eine kleine Pause machen und uns nach den vielen Krankheiten und Erkältungen erholen. Danach starten wir nochmal voll durch“, verspricht Lena Schwall von der HSG Mertesdorf/Ruwertal.