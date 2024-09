Handball Oberligen Jugend Erfolgreicher Heimspielauftakt für MJC Handballer mit neuen und "neuen/alten" Sponsoren.

Am Sonntag, den 15.9.2024 war es endlich wieder so weit. Das erste Heimspiel im Ligabetrieb der Handballabteilung durfte die männliche B-Jugend der DJK/MJC Trier gegen die JSG Hunsrück bestreiten. Nachdem dem Team bereits am Vortag in Andernach bei Rhein Nette mit einem 29:26 der erste Saisonsieg gelang, konnte trotz zweier Spiele innerhalb von 24 Stunden auch das Heimspiel siegreich gestaltet werden. Bereits zur Halbzeit war die Partie beim Stand von 22:11 vorzeitig entschieden. Im zweiten Durchgang bekamen alle Spieler reichlich Spielzeit und am Ende stand mit 34:28 ein souveräner Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Begleitet wird die neue Saison durch einige neue/alte Sponsoren, wobei mit den SWT Stadtwerke Trier und der Carl Geisen GmbH zwei etablierte Sponsoren reaktivieren werden konnten. Neu gewonnen wurde, zunächst für ein Jahr, das Genossenschaftliche Gymnasium in Speicher, sowie als strategischen Partner für die nächsten drei Jahre die Vereinigten Hospitien in Trier.