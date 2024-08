Handball Oberligen Jugend Ehepaar Baumanns trainiert die weibliche B II Jugend der HSG Wittlich in der Oberliga

„Ein paar Probetrainingseinheiten stehen zum Ende der Ferien bzw. nach den Ferien noch aus, leider etwas spät, aber langfristig wird die Mannschaft noch wachsen. Ausdrücklich betonen möchte ich, dass es sich hier um Neuanfängerinnen oder Spielerinnen handelt, die eine Handballpause gemacht haben und die wir für uns und den Handball zurückgewinnen möchten. Mit Nicole haben wir eine erfahrene Torhüterin, die nun zum ersten Mal in der Rolle der Torwarttrainerin aktiv ist. Die Mannschaft trainiert zweimal pro Woche, mittwochs 16.30 Uhr in der Berufsbildenden Schule und donnerstags ab 19.45 Uhr im Eventum. Recht früh in der Vorbereitung haben wir ein Trainingsspiel gegen den Ligakonkurrenten Tus Daun gespielt und dieses deutlich verloren. Hier konnten wir allerdings wichtige Erkenntnisse sammeln. Am Samstag, 24.8. fahren wir zu einem Vorbereitungsturnier nach Euskirchen um dann am folgenden Sonntag, 25.8. gegen die JSG Weibern/Rhein Nette zu spielen. Danach haben wir noch zwei Wochen Zeit, um am Feinschliff zu arbeiten, um dann in Bitburg in unsere Saison zu starten. Ich erwarte ein sehr unterschiedliches Leistungsniveau in der Liga, was in der Auf- und Einteilung nach Ost und West begründet ist, anstatt nach Leistungsorientierung. Wir werden die ersten Spiele abwarten müssen, um ein Saisonziel definieren zu können. Statt dem Saisonziel haben wir ein Mannschaftsmotto: „Girls just want to have Fun“, erzählt der neue HSG Coach Sandro Baumanns.