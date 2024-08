Handball Oberligen Jugend Weibliche B-Jugend des TV Bitburg bereit sich intensiv in der neu renovierten Edith Stein Halle auf die neue Saison in der Oberliga vor

JSG MJC Trier/HSC Igel vor Pflichtsieg (männliche C Meisterrunde) - Topspiel in der Pokalrunde der männlichen C

Handball Rheinlandligen Jugend 9./10.3.2024 JSG MJC Trier/HSC Igel vor Pflichtsieg (männliche C Meisterrunde) - Topspiel in der Pokalrunde der männlichen C