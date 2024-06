Handball Relegation Jugend Regionalliga männliche C JSG Mosel/Ruwer verpasst die Teilnahme an der Regionalliga

Die JSG Mosel/Ruwer mit Trainer Harry Höhn spielte wie folgt:

JSG Mosel/Ruwer - MJSG Bodenheim/Budenheim 11:16 (5:7)

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten setzten sich die Gäste vom 3:3 (7.) auf 3:6 (12.) ab und nach drei Toren in Folge nahm Trainer Harry Höhn die erste Auszeit. So gelang es den Gastgebern, bis zur Pause auf 5:7 zu verkürzen. Mit zwei Toren in Folge kehrten die Gäste aufs Spielfeld zurück, legten beim 5:9 (18.) scheinbar schon spielentscheidend vor. Doch dann kam die stärkste Phase des Höhn-Teams, das bis auf 8:9 (19.) verkürzte und wieder in Schlagdistanz war. Doch mit drei Treffern in Folge stellte der Gegner den alten Vorsprung beim 8:12 (23.) wieder her und erneut musste Höhn die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch legen. Die Auszeit zeigte Wirkung, seine Mannschaft kämpfte sich wieder bis 1012 (24.) heran, mussten dann aber die Gäste nach zwei Zeitstrafen in Folge auf 10:16 ziehen lassen.

Lorscheider - Schmitz, Hees (2), Ludwig (1), Höhn (1), Holtkamp (1), Noritzsch, Weigandt (3), Ewald, Möller (3), Barton, Douglas-Löwe, Weins.

JSG Mosel/Ruwer - JSG Saarbrücken-West 25:19 (15:11)

Beide Teams hatten ihre Auftaktspiele verloren, entsprechend verlief die Anfangsphase, nach der sich die JSG erstmals beim 7:4 (7.) deutlicher absetzen konnte und sich bis zur 9. Minute die vier Tore Führung beim 10:6 erarbeitete, die bis zur Pause Bestand hatte. Ausgeglichen dann der Verlauf der zweiten Hälfte bis zum 18:14 (20.), ehe sich das Höhn-Team über 21:14 (25.) den spielentscheidenden Vorsprung sicherte. Am Ende wurde es dank eines treffsicheren Alexander Möller (14) der klare und erhoffte Erfolg über die Gäste aus dem Saarland.

Lorscheider - Schmitz, Hees, Ludwig (4), Höhn, Holtkamp (2), Noritzsch, Weigandt (4), Ewald, Möller (14), Barton, Douglas-Löwe, Weins (1).

TuS Kaiserslautern-Dansenberg - JSG Mosel/Ruwer 16:14 (7:7)

Nach zwei gewonnen Spielen ging der TUS Kaiserslautern-Dansenberg als klarer Favorit in das Spiel gegen die Mannschaft der JSG Mosel/Ruwer. Dabei überzeugten die Spieler der JSG Mosel/Ruwer, hatten den Topfavoriten bis in die Schlussminuten am Rande einer Niederlage. Von Beginn an war es eine völlig ausgeglichen geführte Begegnung, in der sich keine Mannschaft in der ersten Hälfte bei wechselnden Führungen auf mehr als ein Tor absetzen konnte. Mit einem leistungsgerechten Remis ging es in die Kabinen. Auch nach dem Wechsel hielt das Kopf an Kopf Rennen an. Beim 11:12 (23.) nahmen die Pfälzer die Auszeit und als nach der Auszeit der JSG in der 26. Minute Alexander Möller sogar die 12:14 Führung gelang, schien sich die Überraschung anzubahnen. Doch dann drehten die Pfälzer das Spiel, legten mit drei Treffern in Folge auf 15:14 (29.) vor und nutzten die Zeitstrafe gegen die JSG für den entscheidenden Treffer zum Sieg.

Lorscheider - Schmitz, Hees (1), Ludwig (2), Höhn, Holtkamp (1), Noritzsch (3), Weigandt (3), Ewald, Möller (4), Barton, Douglas-Löwe, Weins.