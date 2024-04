Handball Rheinlandliga Jugend 20.4.24 Dauner weibliche A will sich mit Heimsieg aus Saison verabschieden

Männliche B

HC Koblenz - TuS Daun (Samstag, 15 Uhr, Julius Wegeler Schule)

„Im letzten Spiel der Saison treffen wir auf den HC Koblenz. Im Hinspiel konnten wir die ersten 25 Minuten mithalten und haben besonders hinten gut verteidigt. Im weiteren Verlauf ging uns jedoch die Luft aus und so gab es am Ende eine deutliche Niederlage. Im Laufe der Woche wird sich zeigen mit welchen Kader wir antreten werden. Für uns heißt es beim Meister in Koblenz im letzten Spiel nochmal alles zu geben, auch wenn die Verhältnisse klar verteilt sind. Die Platzierung in der Tabelle war für uns im Vorfeld nicht wichtig da die Jungs hauptsächlich Erfahrung sammeln sollten, dennoch trauern wir dem ein oder anderen Punkt hinterher, den man sicherlich hätte einfahren können. In der nächsten Saison wird sich zeigen, was sie aus dem vergangenen Jahr mitgenommen haben, wir sind aber zuversichtlich, da sich alle individuell weiterentwickelt haben“, hofft Dauns Coach Mathis Otto.

JSG Hunsrück - JSG Mosel/Ruwer (Samstag, 18 Uhr, Hirtenfeldhalle)

„Im Hinspiel in Schweich haben wir schnell den Kopf verloren und mit vielen technischen Fehlern knapp verloren, allerdings haben wir diese Saison gezeigt, dass wir uns weiterentwickelt haben und jetzt deutlich besseren Handball spielen als noch im Dezember. Mit Sicherheit wird Schweich kein schlechter Gegner werden und ich rechne mit einem spannenden Spiel auf Augenhöhe. Klar wollen meine Jungs nicht nur gewinnen, sondern sich auch noch den 3. Platz verdienen, wozu sie mit mindestens 3 Toren Führung gewinnen müssten. Wir werden uns diese Woche noch intensiv auf das Spiel vorbereiten und am Samstag alles geben“, verspricht Gastgebertorwart Levin Winter. „In unserem letzten Spiel treffen wir auf die HSG Hunsrück. Leider müssen wir weiterhin auf Florian Finn und Lauri Ziehl aufgrund Krankheit verzichten. Jonas Bales aus der C-Jugend, hat sich im gestrigen Spiel eine schwere Bänderdehnung zugezogen und wird ebenfalls nicht mitspielen können. Wir werden in unserem letzten Spiel nochmals alles reinwerfen und versuchen unseren 3.Platz zu verteidigen. Ich schätze beide Mannschaften in etwa gleich stark ein und ich gehe davon aus, dass es wie im Hinspiel eine enge Kiste werden wird“, ahnt Gästetrainer Stefan Heyer.